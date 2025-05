Sei aziende aretine a The Innovation Alliance

Arezzo, 23 maggio 2025 – Con 1.857 espositori, di cui il 39% internazionali provenienti da 38 Paesi (con le maggiori presenze da Cina, Germania, Turchia, Francia e Olanda), 11 padiglioni occupati e più di 500 top buyer esteri da 75 Paesi selezionati con il supporto di Agenzia ICE, The Innovation Alliance torna a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio. Un appuntamento che vede svolgersi in contemporanea quattro manifestazioni internazionali – GreenPlast, Ipack-Ima, Print4All e Intralogistica Italia – per offrire una visione integrata sulla capacità innovativa della meccanica strumentale a servizio dell’industria manifatturiera.

Un ecosistema di filiera che spazia dalle tecnologie per la trasformazione di plastica e gomma al packaging, da stampa e converting alla logistica di magazzino, con una forte vocazione all’innovazione e alla sostenibilità.

In mostra mercati che, nel loro insieme, valgono in Italia oltre 25 miliardi di euro, impiegano più di 90mila addetti e generano un export che, in alcuni comparti, supera il 70% della produzione, in grado di offrire soluzioni all’avanguardia, in cui digitalizzazione, automazione, intelligenza artificiale, IoT, aumentano l’efficienza dei processi produttivi riducendone in parallelo l’impatto ambientale. Sei le aziende della provincia di Arezzo che partecipano: CEIA SPA

MAD AUTOMATION SRL

MIELE S.P.A. - A company of Selematic Group

ROBOTEK GROUP SRL

TIBER PACK SPA

LA SORGENTE SPA

MECCANICA STRUMENTALE: UN SETTORE STRATEGICO PER L’ECONOMIA ITALIANA

Nel quadro di un’economia globale ancora instabile – tra rallentamenti in Europa, crisi tedesca e tensioni commerciali internazionali – l’Italia mostra una sorprendente tenuta, con un +0,3% di PIL nel primo trimestre 2025, che conferma una traiettoria di resilienza economica che si protrae da oltre due anni.

In questo scenario - come evidenziato da uno studio realizzato per The Innovation Alliance dall’economista Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison - i comparti rappresentati nei prossimi giorni a Fiera Milano assumono un ruolo decisivo per la competitività nazionale.

I settori delle macchine per packaging, stampa, converting e per la lavorazione di materie plastiche si confermano uno dei pilastri più solidi dell’industria italiana e continuano a trainare le esportazioni, contribuendo alla resilienza dell’export nazionale, che senza questi comparti avrebbe segnato un calo più netto.

La meccanica strumentale contribuisce in modo sostanziale alla competitività internazionale del Paese e al saldo positivo della bilancia commerciale: nel 2024 ha generato, infatti, un surplus commerciale con l’estero di circa 10 miliardi di euro, pari al 9% dei 121 miliardi di euro che, nello stesso anno, rappresentano l’attivo manifatturiero complessivo con l’estero dell’Italia. Un Made in Italy di eccellenza che, in termini economici, supera persino comparti simbolo del Paese, come il vino o l’arredamento.

Rispetto al periodo pre-Covid, i mercati di The Innovation Alliance hanno consolidato la loro presenza internazionale, con una spinta particolarmente forte nel settore degli imballaggi, che ha trainato l’export verso mercati strategici come Stati Uniti, Germania e Francia.

Uno scenario in cui il rischio dazi – per quanto perturbante – non rappresenta, secondo Fortis, un elemento determinante: a parità di dazi, la tecnologia italiana si conferma solida e ben posizionata, soprattutto rispetto ai player tedeschi e cinesi, senza segnali di deterioramento nella competitività.

I QUATTRO ATTORI DELL’ALLIANCE

GreenPlast è la mostra-convegno internazionale dedicata alle tecnologie e ai materiali per la trasformazione della plastica e della gomma, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico.

IPACK-IMA è la fiera internazionale di riferimento per i materiali e le tecnologie del processing e del packaging per il mondo food e non food. Una piattaforma espositiva integrata e interconnessa che si concentra su quattro principali mercati di riferimento: il grain based food, il beverage, il pharma e il settore del Food, Fresh & Convenience.

Print4All è l’evento di riferimento per l’intera filiera del printing e del converting, un hub di innovazione dove materiali, tecnologie, applicazioni e visioni di futuro si incontrano per ridisegnare l’industria della stampa, realtà sempre più sostenibile, innovativa e versatile.

INTRALOGISTICA ITALIA è l’unico appuntamento in Italia interamente dedicato alle soluzioni avanzate per la movimentazione industriale, l’automazione e la gestione del magazzino, punto di riferimento per il mercato internazionale grazie a un mix vincente di espositori di alto profilo, convegni tematici e partnership strategiche.

INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, AI E SOSTENIBILITÀ: COME CAMBIA LA TECNOLOGIA PER L’INDUSTRIA

Macchine e soluzioni presentate a The Innovation Alliance riflettono l’evoluzione della manifattura moderna: digitalizzazione, intelligenza artificiale, sostenibilità e sicurezza dei dati sono i grandi driver che attraversano trasversalmente tutte le quattro manifestazioni.

La trasformazione digitale consente processi più connessi, efficienti e intelligenti, mentre l’intelligenza artificiale rivoluziona la gestione operativa con automazione, manutenzione predittiva e ottimizzazione real time. In un contesto industriale sempre più interconnesso, la cybersecurity diventa elemento essenziale per garantire continuità e protezione.

Parallelamente, la sostenibilità si conferma come leva strategica. Tecnologie e materiali in mostra seguono i principi dell’economia circolare, con l’obiettivo di ridurre consumi e sprechi, ottimizzando l’uso delle risorse lungo tutta la filiera produttiva.

FORMAZIONE, COMPETENZE E CAPITALE UMANO

The Innovation Alliance si propone non solo come vetrina tecnologica, ma come piattaforma strategica per il confronto tra attori della stessa filiera. A questo si affianca un ricco programma di formazione e aggiornamento professionale, declinato verticalmente in ciascuna delle quattro manifestazioni e pensato per orientare le imprese nel cambiamento in atto e valorizzare il capitale umano.

In un contesto produttivo che evolve rapidamente, investire in nuove competenze tecnico-digitali diventa imprescindibile per rafforzare la competitività e sostenere il ruolo internazionale della manifattura italiana.