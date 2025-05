Taglio del nastro, questa mattina alla presenza del sindaco Jacopo Tassini all’ufficio postale di Ponticino rinnovato

Arezzo, 23 maggio 2025 – Taglio del nastro, questa mattina alla presenza del sindaco Jacopo Tassini e alcuni rappresentanti di Poste Italiane, all’ufficio postale di Ponticino rinnovato nella sua tradizionale sede di piazza Benvenuto Monanni 5.

L’ufficio postale di Ponticino è uno fra quelli riqualificati della provincia di Arezzo: tra le novità c’è la realizzazione di uno sportello ribassato, dove sarà più semplice per i clienti usufruire dei servizi e il rinnovamento della sala al pubblico dotata di nuovi arredi e colori per ambienti più luminosi, con particolare attenzione all’accesso agevolato per persone ipovedenti con speciali dotazioni di pavimenti e corsie.

"Siamo orgogliosi di inaugurare questo ufficio postale completamente rinnovato. Questo intervento migliora l’accessibilità e amplia l’offerta ai cittadini, rendendo la nostra sede un importante punto di riferimento per l’intera comunità" – dichiara il responsabile degli uffici postali Aretini Marco Lombardi.

“Ringrazio vivamente Poste Italiane che con questo progetto ha permesso la ristrutturazione dell’ufficio postale, ma soprattutto ha creduto nella possibilità di incentivare la rinascita di piccole realtà come la nostra, garantendo servizi al cittadino e dando valore alle piccole comunità” - dichiara il sindaco di Laterina Pergine Valdarno Jacopo Tassini.

L’ufficio postale di Ponticino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.