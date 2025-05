Arezzo, 23 maggio 2025 – Lavori in via Fiorentina, da lunedì 26 maggio modifiche ai percorsi dei bus

Dalle 6.00 di lunedì 26 maggio 2025 e fino al termine dei lavori, sarà chiusa al transito via Fiorentina dall’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola a via Spallanzani ad Arezzo. Le seguenti linee autobus di at seguiranno i seguenti percorsi alternativi:

Linea Urbana O in uscita città giunte alla rotatoria di via Monte Cervino proseguirà su via Carlo Alberto della chiesa, via dei Carabinieri via Salvemini (raccordo Autostrada), uscita Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani, Via Fiorentina e regolare percorso.

Linee Urbane N-N/1 in uscita città giunte alla rotatoria di via Monte Cervino proseguirà su via Carlo Alberto della Chiesa, via dei Carabinieri, via Salvemini (raccordo Autostrada), Arezzo Fiere e Congressi, via Fleming e regolare percorso.

Linee Urbana O in ingresso in città giunta all’incrocio con via Spallanzani svolterà su la stessa poi via Ferraris, via Salvemini (raccordo Autostrada) direzione centro rotatoria nuova via dei Carabinieri, Viale Don Minzoni, via Fiorentina e regolare percorso.

Linee Urbane N-N/1 in ingresso in città giunta all’incrocio con via Spallanzani proseguiranno verso via Ferraris, via Salvemini (raccordo Autostrada) direzione centro, rotatoria nuova via dei Carabinieri, Viale Don Minzoni, via Fiorentina e regolare percorso.

Le seguenti fermate saranno soppresse: via Perennio 52 - Hotel Toscana (codice fermata 9@A040); via Perennio 82 – Prima del passaggio a livello (codice fermata 9@A0409); via Fiorentina opposto al civico 51/McDonald’s (codice fermata 9@A040C); via Fiorentina 78 – Orciolaia (fermata: 9@A040G); via Fiorentina 214 – fermata opposta al Campo Scuola (fermata 9@A040M); via Fiorentina 175/Campo Scuola (fermata: 9@A045H); via Fiorentina 201 angolo via Spallanzani (fermata 9@A045D).

Fermate utili più vicine: via Spallanzani 11 (codice fermata: 9@A0N5D; via Fleming (codice fermata 9@A0N05); via Monte Cervino opposto al civico 14 (8@ARZ401); via Monte Cervino 14 (codice fermata: 6@A0464); fermata provvisoria via Carla Alberto Della Chiesa direzione San Leo; fermata provvisoria via dei Carabinieri direzione San Leo.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.