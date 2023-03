Toscana fortunata, vinti 56mila euro tra Pescia e Pietrasanta

Vincite in tabaccheria

Pistoia, 20 marzo 2023 – Toscana fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, a Pescia, in provincia di Pistoia, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiunge un 6 Doppio Oro da 6mila euro indovinato a Pietrasanta, in provincia di Lucca, per un bottino complessivo di 56mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 864 milioni dall'inizio dell'anno.

Pochi giorni fa anche Prato si è resa protagonista con la vincita di 5 milioni di euro nel Bar Coppini. Qui il fortunato è riuscito a conquistare l’ingente somma grazie a un Gratta e Vinci.