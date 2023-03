Cinque milioni vinti a Prato, ora è caccia al fortunato: "Spero investa in città"

Marco Donati titolare della tabaccheria all’interno del Bar Coppini

Prato, 19 marzo 2023 – Un gran passaggio di curiosi. E tante battute. "Sei stato te a vincere i cinque milioni al gratta e vinci?". In molti scherzano con Marco Donati, titolare della tabaccheria all’interno del Bar Coppini in via Bologna, dove nei giorni scorsi un fortunato cliente ha acquistato il tagliando del "Miliardario maxi" da cinque milioni di euro spendendo appena 20 euro. "Sono diventato famoso mio malgrado", dice il titolare ancora euforico per aver staccato quel biglietto vincente. "E pensare che mi è passato per le mani", aggiunge rispondendo alle tante richieste di informazioni che i clienti gli fanno sulla identità del misterioso vincitore. "Non ho idea di chi possa essere, ci abbiamo pensato e ripensato, ma non abbiamo notato nulla di strano in questi giorni. Non so neppure quando ho venduto il biglietto. Penso che sia qualcuno che l’ha comprato e poi lo ha grattato in un secondo momento". Nessun sospetto dunque su chi possa aver fatto la giocata milionaria ritrovandosi di punto in bianco con 5 milioni di euro in tasca.

“Ho una clientela abituale ma anche tante persone di passaggio – prosegue Marco Donati – Basta pensare al mercato del lunedì: in tanti si fermano qui per un caffè o per comprare le sigarette e, magari, in quell’occasione, prendono anche un gratta e e vinci". Il vincitore non si è più fatto sentire dopo aver lasciato il biglietto con scritto "grazie" sul bancone in un momento in cui nessuno lo ha visto.

"Ho trovato il biglietto sulla stampante in fondo al bancone qualche giorno fa – spiega ancora il titolare della ricevitoria – E’ stato fotocopiato il tagliando vincente e sono stati cerchiati i due numeri uguali, due 23. Sotto c’era scritto ’grazie’. Lì per lì ho pensato a uno scherzo. Non ci volevo credere. Anche io ho avuto la certezza solo venerdì". Certezza che è arrivata quando la vincita è stata pubblicata sul sito grattaevinci.com. Fra l’altro, quella pratese è stata la più alta ottenuta in tutta la settimana. "A quel punto ho fatto uno più uno ricollegandolo al biglietto che mi è stato lasciato sul bancone nei giorni scorsi. Non mi sono accorto di nulla. La persona lo deve aver lasciato mentre eravamo impegnati al bar a servire qualcuno".

Marco Donati non si aspetta nessun ringraziamento particolare ma un appello al fortunato vincitore lo vuole fare lo stesso. "Spero tanto che questa persona investa sul nostro territorio – conclude – creando posti di lavoro. A Prato, in questo momento, ce ne sarebbe tanto bisogno".

L.N.