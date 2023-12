Dal Chianti alle pappardelle al cinghiale: “La cucina toscana tra le migliori al mondo”. I consigli di TasteAtlas

Firenze, 22 dicembre 2023 – La migliore cucina in assoluto? secondo TasteAtlas, la guida online su viaggi e gastronomia, è quella italiana, seguita da quella giapponese e dalla greca. Un primo posto a conquistare il quale ha contribuito anche la Toscana, che è nella top ten delle regioni dove si può gustare la migliore cucina al mondo. Più in dettaglio, la regione del centro Italia si piazza ottava, prima della Lombardia e dopo il Lazio. Al primo posto c'è la Campania, seguita da Emilia Romagna, Giava, Creta, la Sicilia e Guangdong.

Il meglio della cucina toscana

Sempre secondo i premi 2023/2024 assegnati da TasteAtlas, i migliori piatti della cucina toscana sono le pappardelle al cinghiale, la bistecca alla fiorentina, il ragù di cinghiale, i bomboloni e la panzanella. I migliori prodotti toscani sono invece le pappardelle, il pecorino e il prosciutto toscano, i pici e il pomodoro costoluto fiorentino. Le migliori bevande alcoliche sono il Chianti, il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico Docg, il Vino Nobile di Montepulciano e il Negroni, il cocktail inventato a Firenze nel 1919 dal conte Camillo Negroni, che ha voluto migliorare il suo drink preferito, l'Americano, sostituendo la soda con il gin.

Firenze nella top 30 delle città dove si mangia meglio

Per gustare i migliori piatti del mondo, si deve andare a Roma, Bologna o Napoli. Le tre città italiane occupano infatti il podio della classifica stilata da TasteAtlas. La prima toscana è Firenze, che con un punteggio di 4,58 si piazza al 24esimo posto per la bistecca alla fiorentina, il lampredotto, la ribollita, i crostini toscani e il gelato al pistacchio. Tra i migliori posti dove andare a gustarli, TasteAtlas consiglia l'Osteria dell'Enoteca, la pizzeria di Giovanni Santarpia, la trattoria Sergio Gozzi e due gelaterie, la Gelateria dei Neri e lo storico "Perché no".

I ristoranti toscani consigliati

La guida TasteAtlas consiglia anche i migliori ristoranti per gustare la cucina tipica toscana. Hanno ottenuto il massimo punteggio (4,7) Osteria dell'Enoteca di Firenze, Azzighe di Livorno, Trattoria in Campagna a Castel del Piano, La Taverna di Giuseppe a Siena, Osteria Magona a Bolgheri, Oste Scuro a Braccagni, La Tana degli Orsi a Pratovecchio, Bottega Dani a Cecina, Osteria del Teatro a Cortona, Osteria San Michele a Donoratico.