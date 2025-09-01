Chi sono i toscani che partecipano alla Sumud Flotilla: accompagnano le barche in Sicilia

Firenze, 1 settembre 2025 – Ci sono almeno due toscani nel gruppo che sta portando le barche in Sicilia per riunirsi agli altri gruppi in arrivo dalla Spagna e partecipare alla missione della Sumud Flottilla, il gruppo di imbarcazioni cariche di aiuti umanitari che cercherà di raggiungere le coste di Gaza e consegnare il materiale raccolto fra la gente in varie città italiane.

Francesco Ghini, di Piombino, segretario cittadino di Sinistra Italiana (e della Val di Cornia), è su una di queste barche ed è stato intervistato dal Tg1 nella giornata di domenica, proprio prima di salpare dal porto genovese. Con Francesco Ghini è presente sulle barche anche Jacopo Bertocchi, anche lui di Sinistra Italiana, ex vicesindaco di Campiglia Marittima.

Ghini e Bertocchi raggiungeranno Catania. E’ lì che tutte le imbarcazioni si raduneranno per poi puntare appunto verso Gaza. Arrivati in Sicilia, i due esponenti di Sinistra Italiana torneranno in Toscana, ma hanno voluto dare il loro contributo in termini organizzativi.

"Idealmente, tutti noi siamo su una delle imbarcazioni della Global Sumund Flottilla – dice Rifondazione Comunista Piombino – il coordinamento internazionale di volontari, associazioni e singoli cittadini che, grazie a tante piccole imbarcazioni, portano tonnellate di aiuti umanitari a Gaza. Avremmo voluto partecipare attivamente per esprimere la nostra solidarietà di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti. Avremmo voluto sentirci parte di un movimento globale di aiuto. Per questo Francesco Ghini diventa un simbolo di coraggio e di azione concreta. Il suo "prendere il comando" di un'imbarcazione e dirigersi verso una Terra dimenticata dai grandi del mondo, rappresenta in maniera efficace l'idea che l'azione dei singoli e delle associazioni possa davvero fare la differenza, laddove le istituzioni internazionali sembrano non riuscire a intervenire efficacemente”.