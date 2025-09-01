Arezzo, 1 settembre 2025 – Al via il semestre filtro per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Iniziate le lezioni a Siena. In teledidattica anche a Grosseto e San Giovanni Valdarno

Studentesse e studenti, la maggior parte in presenza presso la sede universitaria al policlinico le Scotte a Siena e molti collegati da remoto, hanno preso parte all'avvio del “semestre filtro” di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena, che si è aperto il 1° settembre con il saluto del Rettore Roberto Di Pietra. Sono 465 le studentesse e gli studenti iscritti e molti di questi erano presenti nell'Auditorium del policlinico Le Scotte a Siena, e nelle altre sedi di Grosseto e San Giovanni Valdarno, per l'avvio delle lezioni.

Il Rettore Roberto Di Pietra ha salutato e dato il benvenuto agli intervenuti; quindi la professoressa Paola Piomboni, Delegata del Rettore alla Didattica, ha spiegato le modalità di svolgimento del semestre e dato il via alla prima lezione, presente anche il professore Fabio Ferretti, presidente del corso.

Le lezioni che si tengono nella sede universitaria senese vengono erogate in contemporanea in didattica sincrona a Grosseto (nell'aula 4 dell'ospedale Misericordia) ea San Giovanni Valdarno dal Centro di GeoTecnologie; i partecipanti possono inoltre seguire le lezioni da remoto, sempre in sincrono, sul dispositivo personale.

Sono tre insegnamenti fondamentali che gli studenti e gli studenti dovranno seguire: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Gli esami dei tre insegnamenti si svolgeranno contemporaneamente negli Atenei in cui è erogato il semestre aperto. Sono previste due sessioni: il 20 novembre e il 10 dicembre. I punteggi ottenuti saranno utilizzati per l'inserimento nelle graduatorie nazionali ai fini dell'ammissione al secondo semestre.

Ha commentato il Rettore Roberto Di Pietra: "L'Università di Siena è pronta ad accogliere gli studenti e le studentesse che si sono iscritti al semestre filtro di Medicina e Chirurgia svolgendo le attività didattiche a Siena oppure a San Giovanni Valdarno e Grosseto. Inizia un percorso di apprendimento che ci impegniamo a svolgere con i più elevati standard qualitativi".

Così la professoressa Paola Piomboni: “Accompagnare gli studenti e le studentesse lungo il percorso formativo di questo semestre filtro significa rafforzare il legame tra Università e territorio, offrendo l’opportunità di una formazione solida e attenta alle esigenze dettate dalle nuove modalità di accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia”.

Sul sito di Ateneo e sul ministeriale Universitaly sono a disposizione le sezioni FAQ per ulteriori informazioni: https://www.universitaly.it/medicina2025#aggiornamenti https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia .

Per informazioni è inoltre possibile inviare una richiesta a: [email protected] .