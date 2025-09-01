La sfida di Arezzo Fiere e Congressi, Vannetti: tornano appuntamenti autunnali di livello

ARezzo, 1 settembre 2025 – Arezzo Fiere e Congressi, dopo il grande successo degli eventi estivi si prepara alla stagione autunnale con la riapertura delle manifestazioni previste nel fine settimana del 13-14 settembre con Esotika.

Tutto questo dopo anche un'intensa attività estiva: come di consueto nei weekend estivi si sono riuniti i Testimoni di Geova e poi grande partecipazione ai concorsi e ai bandi di selezione tenutisi presso le strutture della Fiera.

“Abbiamo avuto un'estate segnata da un'attività davvero importante e si preannuncia una ripresa, già da questo settembre, che sarà molto intensa per operatori e pubblico di Arezzo Fiere e Congressi” spiega Ferrer Vannetti, presidente dell'Ente Fieristico Aretino, alla luce dei moltissimi gli eventi che attendono di svolgersi nelle strutture della Fiera aretina da qui alla fine di novembre: “Il calendario delle manifestazioni previste – approfondisce Vannetti - è molto ricco: sono in programma attività che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati e di grande interesse anche a livello nazionale e internazionale”.

Andando a vedere gli appuntamenti, apre la stagione appunto “Esotika Pet Show”, in programma dal 13 al 14 settembre, una due giorni che conoscono esperti e appassionati degli animali esotici e da compagnia per conoscere gli animali da vicino e imparare a prendersene cura.

Segue nel fine settimana successivo l'evento di beneficienza con il mercato organizzato dal CALCIT, il Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori.

L'1 e 2 Ottobre ci sarà il passaggio della Transitalia Marathon – l'undicesima edizione dell'itinerario motociclistico che ad inizio autunno 2025 toccherà in varie tappe Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Si entrerà poi nella raffica di manifestazioni autunnali, con alcune novità e ricorrenze importanti. Dal 6 al 9 ottobre i padiglioni della Fiera ospiteranno per la prima volta Euronics MeeTech 2025, evento aziendale riservato di Butali SpA.

Il 18 e 19 Ottobre torna il Grande Mercato delle Pulci, la due giorni all'insegna del riciclo e del riuso con ristoro, spazio bimbi e relax, con oltre 600espositori tra svuota soffitte e svuota armadi, collezionisti, hobbisti e professionisti vintage, hand made, sbaracco negozi, antiquariato e collezionismo.

Il 24 e 25 la Fiera ospita il Congresso monografico SCIVAC dedicato a uno dei temi più dibattuti della medicina veterinaria: la sterilizzazione di cani e gatti.

Dal 1 al 4 novembre si terrà per la prima volta La Cittadella Del Gusto. La Manifestazione B2B e B2C dedicata ai produttori, distributori, professionisti, acquirenti e appassionati del mondo food con eventi, spettacoli e cooking show.

Segue poil'11 Novembre, l'evento aziendale di Cambielli Spa.

La fine settimana di metà novembre, dal 14 al 15, sarà animata dalla XXIII edizione del Salone Nazionale dell'Agriturismo, AGRIeTOUR, insieme a Passioni In Fiera e la Fiera Del Disco e del Fumetto.

Dal 25 al 28 novembre si svolgerà poi la 20esima edizione del Forum Risk Management "Un Nuovo Sistema Sanitario. La Riforma In Cammino".