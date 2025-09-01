Da oggi candidatura per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026

Venezia, la Mostra e Gaza

CronacaDa oggi candidatura per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026
1 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Il bando resterà si chiuderà il prossimo 30 settembre

ARezzo, 1 settembre 2025 –  Da oggi, lunedì 1 settembre, sarà possibile presentare la propria candidatura per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni edizione 2026

Il bando resterà si chiuderà il prossimo 30 settembre.

Un mese di tempo per partecipare al bando per la nomina del Magistrato del Palio dei Rioni 2026.

Il bando viene ufficialmente aperto oggi, lunedì 1 settembre e fino al 30 settembre 2025 gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura, corredata da curriculum vitae, nelle seguenti modalità:

· tramite PEC all'indirizzo [email protected]

· attraverso raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino in Piazza S. Francesco n.6, 52043 – Castiglion Fiorentino,

· con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino.

Con la nomina del Magistrato, prevista nei prossimi mesi, la macchina organizzativa del Palio dei Rioni si mette ufficialmente in moto in vista delle prime riunioni delle cinque Commissioni dell'Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino.

La prossima edizione è in programma domenica 21 giugno.

