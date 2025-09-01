Arezzo, 1 settembre 2025 – Fondazione Arezzo Intour: aperta la manifestazione di interesse per l'utilizzo delle casine di legno del villaggio di Natale del Prato di Arezzo all'interno del Mercato delle Arti

La Fondazione Arezzo Intour ha iniziato le procedure per organizzare l'edizione 2024 di “Arezzo Città del Natale” che, fra le varie iniziative, vedrà la proposta di un Mercato delle Arti che si svolgerà all'interno del villaggio di Natale di Arezzo.

A tale proposito, è aperta una manifestazione di interesse rivolta agli espositori interessati alle casine di legno che verranno allestite nell'area del Prato

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 19 settembre alle ore 13.00 tramite il modulo disponibile sul sito internet della Fondazione Arezzo Intour al link: https://www.arezzointour.it/mercato-delle-meraviglie-2025/.

Nel caso si desideri manifestare l'interesse a più casine per attività diverse, sarà necessario compilare una domanda per ciascuna delle attività proposte, specificando il tipo di attività esercitata.

Costituiranno elemento di decorazione, nell'assegnazione: l'essere soci della Fondazione Arezzo Intour al momento della domanda e l'anzianità di associazione; la partecipazione alle precedenti edizioni; la sede dell'attività nel Comune di Arezzo; la valorizzazione dei prodotti del territorio e la minimizzazione dell'impatto ambientale; la correttezza dei pagamenti e dei comportamenti tenuti negli anni precedenti. Per le attività alimentari, sarà data priorità a una casina esclusivamente gluten-free ea una vegetariana/vegana.

Per le attività artigianali sarà tenuto conto dell'artigianalità dei prodotti; dell'aver ricevuto premi o riconoscimenti per i propri prodotti da parte di istituzioni; della possibilità di eseguire lavorazioni sul posto.

Ulteriori elementi di decorazione saranno rappresentati da eventuali attività collaterali e dalla descrizione dell'allestimento natalizio della casina a tema “Natale delle Arti”.

Al fine di garantire una maggior attrattività del mercato stesso ed una migliore redditività dell'attività dei singoli esercenti, è consentito – a coloro che pongono in vendita prodotti prettamente natalizi – di modificare, per il periodo a far data dal 25 dicembre, la merceologia in vendita; di ciò dovrà essere data comunicazione fin dal momento della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, indicando i prodotti in sostituzione. Tale facoltà non è concessa alle attività di somministrazione di prodotti/bevande alimentari.

Il periodo di apertura sarà indicativamente dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026: l'orario e le date di apertura definitivi saranno comunicati entro l'8 ottobre 2025.

Gli espositori dovranno presentare una SCIA per la vendita temporanea e, ove necessario, una notifica sanitaria. È obbligatoria la stipula e la presentazione di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione si riserva il diritto di selezionare gli espositori a propria discrezione. Gli interessati dovranno presentare la loro domanda entro il 19 settembre 2025, tenendo conto dei costi, dei criteri di assegnazione e delle altre informazioni fornite.