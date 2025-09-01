Mauro Del Vescovo vince il concorso di pittura estemporanea di Caprese Michelangelo

Arezzo, 1 settembre 2025 – Il reatino Mauro Del Vescovo ha vinto la prima edizione del concorso di pittura estemporanea svoltosi domenica 31 agosto 2025 a Caprese Michelangelo (AR), in concomitanza con la chiusura della mostra collettiva "Ieri e oggi. Sulle orme del divino" dedicata ai 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti.

Con il suo inconfondibile stile, il pittore ha dipinto uno scorcio paesaggistico capresano, con il nucleo storico del borgo in alto e una citazione della "Pietà Rondanini", considerata l'ultima opera incompiuta del genio rinascimentale, a cui egli lavorò fino agli ultimi giorni di vita e oggi custodita nel Castello Sforzesco di Milano.

Al secondo posto il perugino Lello Negozio, terzo il tarantino Michele De Nicolò.

Gli altri premiati, in ordine di classifica, sono stati Francesca Calabrò, Barbara Guelfi, Marco Chiarini, Gianni Mori, Marco Giacchetti, Francesca Montagni, Anna Cenci, Lorenzo Senzi, Giacomo De Troia, Romina Di Vizio, Pierluigi Ricci e Maria Rosa Giuliani. Premio speciale per la scultura a Loretto Ricci.