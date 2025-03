Scuole e accessibilità: la mappa in Toscana. Da Firenze a Siena, nessuno va oltre il 50%

Firenze, 2 marzo 2025 – Quanto sono realmente accessibili le scuole toscane per studenti con disabilità? La notizia è che nessuna delle dieci province del Granducato va oltre il 50%, ma la consolazione – seppur magra – è che il dato è perfettamente in linea (e in certi casi superiore) a quella che è la media nazionale. Lo dice un’indagine di Openpolis realizzata con dati Istat. I numeri, stilati nel 2024, si riferiscono a quella che era la situazione nel nostro paese alla fine del 2023. Una situazione che da allora, salvo rarissime eccezioni, non è migliorata granché.

Il problema delle barriere architettoniche e della scarsa accessibilità per persone disabili riguarda tutti gli edifici, scuole comprese. Nell’ambito dello studio che prende in esame anche la Toscana, “vengono definite ‘accessibili’ dal punto di vista fisico-strutturale soltanto le scuole che possiedono tutte le caratteristiche a norma (ascensori, bagni, porte, scale) e che dispongono, nel caso sia necessario, di rampe esterne e/o servoscala”. I dati presi in esame da Openpolis riguardano l’insieme delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado di tutte le province italiane.

La provincia che presenta il maggior numero di scuole classificate come accessibili (e quindi inserite all’interno dei parametri descritti in precedenza) è quella di Firenze. Nemmeno qui, però, si arriva al 50%: il dato della Città Metropolitana, a cui si somma quello della provincia, si attesta al 49,9%.

Questo vuol dire che poco meno di una scuola su due, nell’area fiorentina, è da considerarsi pienamente accessibile per persone con disabilità. Al secondo posto si piazza la provincia di Pisa, che si attesta al 49,2%, mentre al terzo posto troviamo Prato al 45,5%. Seguono Massa Carrara (38,7%), Grosseto (36,3), Lucca e Arezzo (entrambe al 36,1%).

Sono le province di Siena e Livorno a far registrare il dato peggiore dal punto di vista dell’accessibilità a scuola, con percentuali molto basse anche in relazione a quella che è la media nazionale. A Siena si arriva a malapena al 29,2%, mentre a Livorno la percentuale è del 29,1%. Completa il quadro la provincia di Pistoia, che si attesta poco al di sopra del 32% (32,5% per la precisione).

La quota di edifici scolastici accessibili è presenta molte differenze sul territorio nazionale. Il record assoluto spetta alla Valle d’Aosta, dove si arriva addirittura al 75%, ed è poco inferiore al 60% nelle province di Bergamo, Ascoli Piceno, Pordenone e Cremona. In altre aree del paese, la situazione appare ancora meno paritaria per bambini e ragazzi disabili. La quota di edifici accessibili infatti non arriva al 30% anche a Salerno, Napoli, Verbano-Cusio-Ossola, Imperia, Vibo Valentia, Genova e Belluno.