Superiori, sos spazi. C’è un nuovo bando. La Provincia cerca immobili da affittare

Servono ancora nuovi spazi per le scuole superiori. Come fu per l’ex Stella di Italia di piazza Duomo che ora è diventata una delle sedi del Dagomari, la Provincia ha pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di immobili da affittare per ospitare classi di scuola secondaria di secondo grado. Gli immobili devono essere pronti per l’uso dal 1° settembre 2025 per un anno scolastico, prorogabile di un altro anno. Gli edifici devono avere la conformità edilizia e urbanistica, agibilità, devono rispettare le normative sull’illuminazione, sugli impianti tecnologici, non devono presentare barriere architettoniche e devono possedere i requisiti di sicurezza e prevenzione incendi. Saranno prese in considerazione anche proposte di immobili da ristrutturare, a condizione che il proponente si impegni a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere gli immobili conformi alle disposizioni di legge e nei tempi richiesti.

"Come Provincia l’obiettivo che portiamo avanti tutti gli anni è quello di sondare a livello territoriale se esistono situazioni migliorative per la didattica e per quelle che sono le collocazioni scolastiche. - spiega il presidente Simone Calamai - In questo senso, sia alla luce delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, ma soprattutto per la ferma volontà di trovare spazi sempre più adeguati per i nostri studenti, anche quest’anno usciamo con un avviso esplorativo per capire quelle che potrebbero essere le potenzialità e le disponibilità". Calamai ricorda poi che l’avviso accompagna un lavoro sull’edilizia scolastica: "A seguito dei cantieri in corso, da qui al 2026 avremo il Marconcino d il nuovo fabbricato al Copernico", conclude Calamai.

L’avviso della Provincia è composto da due lotti: il primo richiede la disponibilità di 3-5 aule (minimo quaranta metri quadri ciascuna) per una superficie totale compresa tra 150 e 300 metri quadri, compresi gli spazi accessori: sala professori, infermeria, ambiente per personale Aat, ripostiglio, ambiente per attività di sostegno, nonché i servizi igienici. Il secondo lotto, invece, richiede la disponibilità di sei - dieci aule (minimo quaranta metri quadri ciascuna) per una superficie totale tra 350 e 1000 metri quadri, compresi gli spazi accessori e i servizi igienici.

Possono partecipare all’avviso persone fisiche o giuridiche, imprese, enti pubblici. Non sono ammesse offerte da intermediari oppure da agenzie immobiliari. Le candidature devono essere presentate entro le 13 del prossimo 3 marzo, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.provincia.prato.it. La documentazione può essere inviata tramite Pec a [email protected], allegando modello di manifestazione di interesse, documento d’identità, planimetrie e documentazione tecnica dell’immobile. Per informazioni telefono 0574 534301, mail: [email protected].