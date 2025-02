Piccoli Autori del miglioramento. Intervista al presidente Mazzeo

Il presidente del Consiglio della Regione Toscana Antonio Mazzeo è venuto a trovarci a scuola e ha risposto alle nostre domande.

Cosa possiamo fare per migliorare la salute dei cittadini?

"Ci sono pochi medici di famiglia e gli ospedali si concentrano sempre di più nelle grandi città. Bisogna portare l’assistenza vicino a chi soffre e potenziare la sanità sul territorio. Oggi in Toscana ci sono 3800000 persone. Nel 2050 saremo 3500000: ci saranno meno bambini e più anziani. Gli anziani spesso hanno malattie croniche e necessitano di cure continue e a domicilio".

E per salvare la terra dall’inquinamento?

"La nostra società è basata sull’utilizzo del petrolio che purtroppo inquina. Bisogna investire in un mondo sostenibile e produrre energia pulita e rinnovabile attraverso pannelli fotovoltaici, sfruttamento della geotermia, pale eoliche, incentivi per l’utilizzo dei mezzi pubblici e auto elettriche. Aumentare le aree protette per favorire la biodiversità e ridurre le microplastiche. Negli ultimi anni si è data la priorità al profitto a scapito dell’ambiente".

Quali azioni per i poveri?

"Nella scuola si prova a ridurre le differenze, a colmare la povertà educativa. Saper leggere, scrivere, fare di conto, ma anche saper leggere ciò che accade intorno a noi (anche attraverso la lettura del quotidiano!). Bisogna introdurre tutti nel mondo del lavoro. Non c’è un lavoro brutto o un lavoro bello. Bisogna che tutti abbiano gli stessi diritti. Siamo tutti interconnessi, l’intelligenza artificiale è un acceleratore della vita di ciascuno di noi, ma dobbiamo fare attenzione che le nuove tecnologie non creino nuovi poveri e offrire sussidi per chi non ce la fa".

E per le persone con disabilità?

"Bisogna ragionare con il punto di vista di chi ha le disabilità abbattendo le barriere architettoniche e offrendo assistenza".

Per le persone carcerate?

"La funzione del carcere dovrebbe essere educativa, nel rispetto della dignità umana. La Toscana ha abolito per prima la pena di morte e ora si occupa della legge sul fine vita. Bambini, non voltatevi dall’altra parte se c’è qualcosa che non va. Realizziamo i nostri programmi, alla luce del faro della nostra Costituzione, per costruire un mondo migliore. Pensate con il cuore, sempre. Investiamo per una città più verde, più inclusiva, più giusta, che offra a tutti gli stessi diritti. Siate sempre curiosi e mai indifferenti. Ciascuno di voi ha dei talenti, qualcosa di diverso dagli altri".

Quale è il suo piatto preferito?

"La ribollita".