Due servoscala per disabili installati alla scuola primaria

Installati e collaudati due nuovi servoscala a pedana alla primaria di Piano di Mommio. Le piattaforme permettono di collegare i due livelli dell’edificio non serviti dall’ascensore anche per chi è costretto ad utilizzare la sedia a rotelle o ha difficoltà deambulatorie. Il progetto, per aiutare alcuni alunni della scuola, è stato seguito, oltre che dagli assessorati competenti, dalle consigliere Barsotti, insegnante del plesso, e Sargentini, che ha la delega alle disabilità. "Lavoriamo a una scuola inclusiva sotto tutti gli aspetti – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari –; questo intervento era doveroso molto atteso". Ha seguito le operazioni il titolare ai lavori pubblici Lucio Lucchesi (in foto): "Abbattere le barriere architettoniche è un dovere morale – commenta – nelle scuole così come in ogni altra realtà e ogni intervento in questa direzione è un piccolo ma importantissimo passo in avanti".

"Nei piccoli così come nei grandi interventi la scuola si conferma una nostra priorità – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – lo dobbiamo ai nostri ragazzi, alle famiglie e a tutti coloro che nelle scuole lavorano ed operano ogni giorno".