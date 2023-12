Sciopero venerdì 15 dicembre, disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici

Firenze, 9 dicembre 2023 – Dopo lo sciopero di giovedì 7 dicembre proclamato a livello nazionale dai Cobas Sardegna, ma che ha coinvolto anche il personale di alcune scuole toscane, anche il prossimo venerdì, 15 dicembre, si profilano disagi, molto più pesanti. E' a questa data che infatti è stato rinviato lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, inizialmente proclamato per lunedì 27 novembre dai sindacati di base Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di Bbase, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. La mobilitazione è stata indetta per per chiedere aumento salariale, riduzione orario di lavoro, adeguamento della sicurezza, blocco delle privatizzazioni.

Non è da escludere che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, stando almeno alle sue ultime dichiarazioni, decida per la precettazione, riducendo di nuovo da 24 a 4 ore lo sciopero. Ritardi e disservizi nei trasporti dipenderanno comunque dall'adesione. Autolinee Toscane ricorda che nell'ultima astensione dal lavoro proclamata dai sindacati di base, il 2 dicembre 2022, l’adesione è stata di poco superiore al 22%. Inevitabile comunque sarà l'impatto sulla circolazione delle principali città toscane, perché molti lavoratori e studenti, per non rischiare di restare a piedi, si sposteranno con mezzi privati.

Autolinee Toscane

Il servizio di Autolinee Toscane sarà garantito in tutta la regione in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. Per informazioni Autolinee invita i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800-142424, attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24.

Tramvia di Firenze

Lo sciopero degli autoferrotranvieri coinvolgerà anche la tramvia di Firenze. Gest comunica che le fasce di garanzia saranno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Al di fuori di queste fasce orarie potrebbero verificarsi disservizi, rallentamenti e corse saltate. La percentuale di adesione al precedente sciopero indetto dalle medesime sigle sindacali è stata in Gest, settore movimento (cioè autisti), del 28,6%. Per informazioni l'azienda invita i passeggeri a consultare i pannelli elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare le pagine social Twitter, Telegram e Facebook.