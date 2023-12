T2, si cambia: nuovi orari e corse. Gli autobus saranno riprogrammati

Dopo centinaia di proteste, la provincia di Pistoia fa un passo indietro nella rimodulazione delle corse bus sul territorio pistoiese ed annuncia una lunga serie di modifiche agli orari. La nuova riprogettazione del tanto discusso T2 prenderà il via il 10 dicembre, a circa quaranta giorni dalle prime modifiche di orario che hanno sconvolto abbonati e viaggiatori. I nuovi orari sono stati approvati dal Gruppo Tecnico Territoriale, un organismo composto da Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Autolinee Toscane e Comune di Pistoia. I nuovi orari interessanno in particolare modo il trasporto scolastico.

"L’amministrazione provinciale – si fa presente in una nota dall’ente – tiene ad evidenziare quanto sia consapevole dell’importanza del trasporto pubblico locale per gli studenti e le loro famiglie. Per questo, è intenzione dell’ente farsi garante della risoluzione di tutte le problematiche esistenti già nel periodo antecedente il T2, assicurando un decisivo miglioramento del servizio". In sostanza, si tratta di una riprogettazione che vedrà l’inserimento e l’anticipazione di alcune corse oltre all’introduzione di nuovi orari. "Tutte le modifiche saranno rese note da Autolinee Toscane e disponibili attraverso i canali ufficiali di informazione".

Qualche indiscrezione sulle corse bus che vedranno i loro orari cambiati, però, c’è già. In particolare nella zona di Quarrata, una delle più colpite dai disservizi del T2 iniziati lo scorso primo novembre. Le modifiche sulla linea 13, ad esempio, risulterebbero partire dalla corsa delle 7.20 da Quarrata per Pistoia che viene anticipata alle 6.50 sul percorso Valenzatico, Quarrata, Olmi, Pistoia, con arrivo a Viale Adua alle 7.15. Anticipata anche la corsa da Barba per Pistoia delle 7.15, che verrà fatta partire prima di un quarto d’ora. Sulla linea 13V tutte le corse del mattino saranno anticipate di circa dieci-quindici minuti. Verrà anche ripristinata la corsa da Quarrata-Santonuovo-BonellePistoia, con partenza alle 7 e arrivo ventinove minuti dopo.

Un’altra corsa anticipata risulta essere quella delle 6.45 in partenza da Casalguidi verso Quarrata, con arrivo qui alle 7.

Risultano invece soppresse le corse Casalguidi-Quarrata delle 7.20 e quelle, in direzione opposta, delle 7.05 e 7.35.

Non è escluso che vi siano ulteriori modifiche rispetto a quanto elencato: rimane ancora qualche giorno per aggiustare l’insieme da parte dei tecnici di Autolinee Toscane e Provincia di Pistoia. Abbonati e viaggiatori si inaugurano che dal dieci dicembre il servizio possa tornare ai livelli "pre-tagli" vista una situazione, come testimoniato anche dal nostro quotidiano, estremamente critica.

Francesco Storai