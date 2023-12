Ponte Brugiano “vietato”: "Pochi bus per l’ospedale"

Il lungomare di Massa è spezzato in due per i mezzi pesanti a causa dell’ordinanza emessa dal Comune di Massa per il ponte sul fosso Brugiano: la struttura non garantisce la tenuta statica, come dimostrano le ultime indagini di palazzo civico, con l’impalcatura lato mare che sta iniziando a perdere pezzi. Da qui l’ordinanza che vieta il passaggio a mezzi oltre le 3,5 tonnellate. Un’emergenza che ha provocato anche la deviazione delle corse dei bus creando ulteriori disagi a chi deve raggiungere l’ospedale Noa. I bus che prima facevano il giro da Piazza Betti e scendevano dalla rotatoria di via Casola per immettersi su via degli Oliveti e passare davanti all’ospedale non possono più farlo.

Le nuove tratte, comunicate dal gestore, prevedono che la linea 61 circolare sinistra arrivi fino a piazza Betti poi faccia inversione alla rotatoria di piazza Bad Kissingen per tornare indietro alla stessa piazza e arrivare al capolinea lungo via San Leonardo e via Marina Vecchia. La linea 61 circolare destra invece arriva fino a via Casola, si ferma e torna indietro. La linea 63 in direzione Viareggio si ferma a sua volta a via Casola per poi invertire e tornare su via delle Pinete. E anche la linea 77 trova il suo capolinea ancora in via Casola. Al momento non sono state individuate alternative e così "c’è a disposizione una sola linea per raggiungere il Noa con corse che avvengono a intervalli di almeno un’ora".

A segnalare il disservizio collegato alla cattiva manutenzione del ponte sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, Marco Guidi, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani. "Poche corse per raggiungere l’ospedale creano disagi per i cittadini – sottolineano –. Il provvedimento, infatti, di limitazione della circolazione sul ponte del Brugiano che ha riguardato anche gli autobus del trasporto pubblico, ha determinato l’eliminazione della possibilità di raggiungere l’Ospedale anche dalla fermata di piazza Betti. Attendere quasi un’ora per raggiungere un luogo strategico come l’ospedale è una circostanza intollerabile che sta determinando notevoli disagi soprattutto alla popolazione più anziana e a chi, quotidianamente deve rivolgersi a Noa". I rappresentanti di FdI nei mesi scorsi avevano anche chiesto "ad Autolinee Toscane un incontro nella commissione consiliare mobilità e traffico, senza tuttavia ricevere risposta alcuna". "Oggi - concludono - crediamo che si debba trovare una immediata soluzione per aumentare la frequenza ed il numero di corse verso l’ospedale Apuano, magari pensando anche ad un servizio di bus navetta che da piazza Betti possa collegare direttamente il Noa".