Sciopero treni in Toscana: 24 ore senza fasce di garanzia

Firenze, 19 novembre 2024 – Dopo lo sciopero degli autobus, arriva un nuovo stop nel settore dei trasporti: uno sciopero di 24 ore senza fasce di garanzia per i treni, programmato in un giorno festivo. La mobilitazione inizierà alle ore 21 di sabato 23 novembre e terminerà alle ore 20.59 di domenica 24 novembre, coinvolgendo in Toscana i treni del gruppo Fs Italiane, Trenitalia e Italo.

Lo sciopero potrebbe causare modifiche al servizio, inclusi ritardi o cancellazioni, anche prima e dopo il periodo della protesta. I viaggiatori sono invitati a verificare i treni garantiti e le informazioni aggiornate sui canali digitali delle imprese ferroviarie, presso le biglietterie o il personale di assistenza.

Italo invita i viaggiatori a contattare l’assistenza al numero 892020 (servizio a pagamento). Sul sito è inoltre possibile consultare la lista dei treni garantiti.

Trenitalia fa sapere che per i passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio,è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato solo in caso di Intercity e Frecce. Per quanto riguarda invece i treni regionali, il rimborso è possibile fino alle 24 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio compatibilmente con la disponibilità dei posti. L’elenco dei treni garantiti a lunga percorrenza è disponibile sul sito di Trenitalia a questo indirizzo.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto da Usb Lavoro Privato, con l’adesione delle sigle Assemblea Nazionale Pdm/Pdb, e da Orsa Trasporti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, richieste di condizioni contrattuali migliori ed una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.