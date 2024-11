Aurelia bis, sciopero nei cantieri

La Spezia, 18 novembre 2024 – “Oggi i lavoratori dei cantieri dell'Aurelia bis di ponente (Savona) e di levante (La Spezia) sono scesi in sciopero per protestare contro i reiterati ritardi negli stipendi e negli accantonamenti alla Cassa Edile. La Fillea Cgil lancia un appello alla società appaltante Anas che deve farsi carico del pagamento delle spettanze e alla Giunta regionale affinché appronti celermente una cabina di regia per risolvere i problemi". Lo scrive in una nota Federico Pezzoli segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria. "E' giunto il momento di dimostrare con i fatti quello che si è sostenuto per mesi a parole: al presidente del fare, anche per questa opera, chiediamo non solo di agire, ma di agire bene. Cantieri così importanti non possono non tutelare le maestranze e soprattutto devono essere prioritari nell'azione delle istituzioni vista la loro strategicità per la viabilità e l'economia ligure". (ANSA).