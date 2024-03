Sciopero treni, disagi dalle 21 di sabato 23 marzo

Firenze, 19 marzo 2024 – Disagi per chi si sposta in treno nel primo fine settimana di primavera. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per il rinnovo del contratto nazionale che partirà dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 marzo. A fermarsi in Toscana il personale ferroviario del gruppo Fs Italiane e Italo.

Per quanto riguarda il gruppo Fs, durante lo sciopero saranno garantite le corse nazionali indicate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale. I treni regionali non sono garantiti, in quanto le fasce pendolari sono considerate quelle dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 dei giorni feriali. Per i dettagli è comunque consultabile la sezione 'treni garantiti in caso di sciopero' sul sito di Trenitalia.

L’agitazione sindacale , comunica il gruppo Fs, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il numero verde gratuito 800- 892021, oltre che nelle biglietterie e agli sportelli assistenza clienti nelle stazioni.