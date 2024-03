Caos treni, "20 giorni per risolvere criticità" L'assessore ai trasporti della Regione Toscana, Stefano Baccelli, impone un ultimatum di venti giorni ai gestori per risolvere il caos treni sulla linea Aretina nel Valdarno. Priorità alla puntualità e alla comunicazione con sindaci e utenti. Incontro a Firenze con Rfi e Trenitalia in programma il 26 marzo.