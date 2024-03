Weekend senza treni per chi è diretto in Versilia

Sarà un weekend senza circolazione dei treni nel tratto fra Pistoia e Montecatini Terme quello che attende i pendolari e chi è diretto verso la Versilia. Per consentire l’operatività dei cantieri nell’ambito del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme (sulla linea Firenze – Prato - Pistoia – Viareggio), la circolazione in quel tratto sarà sospesa dalle ore 15 di sabato fino a tutta la giornata di domenica 24 marzo. L’intervento prevede la realizzazione delle opere lungo linea per il completamento della piattaforma ferroviaria e la realizzazione delle barriere antirumore, con posa delle pannellature fonoassorbenti e dei sostegni, nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole. Da Trenitalia fanno sapere che è prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus, via autostrada A11, che non prevedono però la fermata a Serravalle Pistoiese. Sui bus inoltre non è ammesso il trasporto delle biciclette e non è consentito il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Tornando al cantiere, proseguono le opere per i piazzali e gli accessi di emergenza ubicati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, nonché i lavori relativi alla nuova viabilità sostitutiva dei passaggi a livello nei comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese con le opere idrauliche connesse.