Cinque Terre, ecco i treni notturni nel week end

Dal 9 giugno al 14 settembre, nove treni Cinque Terre Express ’allungheranno’ il proprio percorso da e per la stazione di Sestri Levante: gli orari dei convogli saranno distribuiti per tutta la giornata. È una delle novità del potenziamento dei servizi regionali sulla rete ferroviaria ligure, presentato ieri da Regione Liguria e Trenitalia. Si tratta di un piano sperimentale ulla base dei dati di frequentazione rilevati nel 2023. Le altre novità che riguardano lo Spezzino, sono l’introduzione di un treno da Sestri Levante a La Spezia Centrale circolante nei giorni festivi dal 31 marzo al 7 settembre, in sostituzione di un treno eliminato quest’anno dalla Regione Toscana a cui apparteneva come contratto di servizio (Sestri Levante 16.41-La Spezia Centrale. 17.45), e l’introduzione di una coppia di treni notturni nella tratta Sestri Levante-La Spezia Centrale, circolante nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica, e tra domenica e lunedì, dal 9 giugno al 16 settembre (Sestri Levante 1.16 - La Spezia Centrale 2.18; La Spezia Centrale 2.45-Sestri Levante 3.47). "Si tratta di un potenziamento in via sperimentale – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori – fermo però restando che per i prossimi anni la Regione valuterà l’eventuale inserimento permanente di questi servizi".