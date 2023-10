Sciopero 20 ottobre, 60 voli cancellati negli aeroporti di Firenze e Pisa

Firenze, 20 ottobre 2023 – Scuole chiuse e disagi per ritardi di autobus e treni. Si conferma un venerdì nero per la circolazione in Toscana, con i pendolari che, anche nelle fasce di garanzia, hanno segnalato ritardi nei mezzi pubblici. I disagi maggiori per lo sciopero generale di 24 ore proclamato per venerdì 20 ottobre a livello nazionale da Cub, Adl Cobas Varese, Sgb e Sicobas, si sono registrati negli aeroporti, per un totale, tra Firenze e Pisa, di 60 voli cancellati. La situazione peggiore a Firenze, con il record, tra arrivi e partenze, di 34 voli cancellati e 6 dirottati (di cui tre a causa del vento). Di questi, 15 in arrivo, più tre dirottati, e 19 cancellati e tre dirottati in partenza. A Pisa 23 voli annullati, di cui 11 cancellati in partenza e 12 in arrivo.

Autobus

Si profilano disagi soprattutto in serata per chi si sposta in autobus. L’ultima fascia garantita del servizio di Autolinee Toscane è quella dalle 12.30 e le 14.29. Dalle 14.30 in poi la regolarità delle corse dipenderà dal grado di adesione allo sciopero, oltre che da eventuali ingorghi e code del traffico cittadino.

Treni

Lo stop dei treni è iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino a stasera, 20 ottobre, alle 21. In mattinata diversi i disagi segnalati dai pendolari, per esempio tra Pisa e Firenze, Viareggio e Firenze, alla stazione di Campo di Marte e nel Mugello. Diverse decine in Toscana i treni cancellati.