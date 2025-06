Arezzo, 4 giugno 2025 – Un anno dalla rielezione di Vagnoli, il punto dei sindaco

E’ passato un anno e mezzo dalla riconferma a sindaco di Filippo Vagnoli che, oggi, intende riproporre un breve bilancio di questo percorso fatto insieme alla Giunta e ai cittadini.

Queste le sue parole:

“Un anno di impegno e di rinnovata passione, quello appena passato, che vorrei celebrare come conviene, ovvero facendo una riflessione aperta su tutti i progetti in partenza o già partiti, fatti per dare maggiori opportunità al territorio e ai nostri cittadini e cittadine. Vorrei partire dalla scuola, perché è un tema su cui abbiamo lavorato da sempre e continueremo a farlo. Sta continuando nel migliore dei modi la costruzione del nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione con il quale raddoppieremo i posti disponibili per dare maggiore supporto alle giovani famiglie. Insieme a questi lavori stanno andando avanti anche quelli di costruzione della nuova palestra di Bibbiena adiacente alla scuola primaria e in forze a tutto il territorio e alle sue associazioni. Stanno procedendo come da progetto anche i lavori di riqualificazione delle scuole elementari di Soci sia dal punto di vista sismico che da quello energetico. Ricordo anche il grandissimo cantiere dell’Isis Fermi in collaborazione con la Provincia di Arezzo”.

Il Sindaco Vagnoli prosegue parlando degli investimenti sull’energia rinnovabile: “Ambiente e energia, un altro tema di grande importanza per il suo impatto pubblico. Qui abbiamo fatto passi in avanti di valore che vorrei ricordare. Come comune siamo soci fondatori della Comunità energetica del Casentino, un grande progetto che continueremo a espandere e sostenere. Abbiamo inoltre vinto un prestigioso premio nazionale del GSE come uno dei comuni che investe di più sul risparmio energetico e sull’energia rinnovabili in riferimento agli immobili di proprietà comunale. Un risultato che abbiamo accolto con orgoglio visto l’impegno a iniziare e portare a termine importanti lavori di efficientamento fatti per sostenere le future generazioni e l’ambiente”.

Vagnoli parla poi dell’impegno sulla rigenerazione urbana: “La rigenerazione urbana ha occupato una parte importante delle risorse proprio perché rappresenta un comparto di grande impatto sulla vita quotidiana di tutti i cittadini e le cittadine del nostro territorio. Ricordo che è in via di ultimazione la riqualificazione della piazza Garibaldi di Soci, luogo centrale della vita del paese più popoloso del comune. Abbiamo sostenuto anche lavori nelle frazioni e abbiamo in previsione interventi nei centri storici di Bibbiena e Soci”.

L’altra voce sensibile è quella della sicurezza e viabilità, a proposito della quale Vagnoli commenta: “Abbiamo vinto un bando per portare a termine uno dei progetti più importanti per mettere in sicurezza un tratto viario sensibile del territorio che è quello sul ponte sull’Archiano con la prossima realizzazione di un passaggio pedonale di grande utilità per tutti”.

Sul fronte ambientale il primo cittadino mette in evidenza il risultato ottenuto con la raccolta differenziata in un anno e mezzo con la nuova modalità e il rinnovo dei cassonetti: “Un grandissimo risultato per cui dobbiamo ringraziare anche cittadini e cittadine che si sono resi disponibili a una collaborazione continua e fattiva. Siamo passati da una percentuale molto bassa del 29%, per la quale eravamo connotati come fanalino di coda a livello provinciale a un bellissimo e 70% di raccolta differenziata. La strada da fare è segnata così in modo positivo”.

Vagnoli conclude con la voce cultura: “Infine ma non per ultima, la cultura sulla quale il comune ha investito e continuerà a farlo nella consapevolezza che questo comparto rappresenta un driver economico di qualità e di valore per tutti noi. Una menzione speciale va al Festival del Libro con il quale abbiamo ottenuto un posto d’onore a livello nazionale con ospiti importanti e con eventi di altissima qualità. Poi vorrei citare il Festival della fotografia che sta per iniziare che vede Bibbiena portare avanti con impegno il ruolo di città della fotografia in Toscana. Per tutti questi risultati vorrei ringraziare la Giunta, una squadra coesa che continua a lavorare duramente guardando al bene pubblico, al benessere di tutti i cittadini e di tutte le cittadine e per far progredire il nostro territorio. Grazie agli uffici comunali che hanno accettato la sfida del futuro e a tutta la popolazione che si è resa collaborativa nel cambiamento messo in atto in questo periodo”.