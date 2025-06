Arezzo, 4 giugno 2025 – Delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach in visita a Civitella

Una delegazione del Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach, guidata dal Sindaco Thomas Maag, è stata in visita nei giorni scorsi a Civitella in Val di Chiana. Ad accoglierla il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Gemellaggi Ivano Capacci. Un’occasione per rinsaldare i rapporti fra le due comunità.

Nel settembre scorso una delegazione dell’Amministrazione comunale di Civitella, guidata dal Sindaco Tavarnesi, era già stata ospite del Comune gemellato con una visita improntata al coinvolgimento delle associazioni del territorio.

Quest’anno, dopo la cena di benvenuto di giovedì 29, organizzata in una importante cantina del territorio che partecipa al mercato di Kämpfelbach, accolti dalla Filarmonica “Santa Cecilia” di Civitella, nella giornata di venerdì 30 maggio, la delegazione tedesca ha fatto un tour ad Arezzo nei principali siti storici della città con l’accoglienza al Palazzo di Fraternita e visita guidata al Museo. Nella stessa serata è seguito l’incontro al Circolo Olinto Paccinelli di Badia al Pino con l’esibizione di due Associazioni di Kämpfelbach, Narrenbund Kakadu Bilfingen e.V. e Narrenzunft Schildwach-Hexen Bilfingen e.V. Infine la stessa delegazione ha assistito e partecipato al saggio di fine anno del Centro di Socializzazione Aquilone.

Sabato 31 maggio la delegazione del Comune gemellato ha visitato dapprima l’Istituto comprensivo “Martiri di Civitella”, poi è si è recata in visita istituzionale a Foiano della Chiana, città del Carnevale più antico d’Italia, con un sopralluogo alle sedi dei Cantieri carnevaleschi in modo da consentire uno scambio con l’Associazione Kakadu del Carnevale di Kämpfelbach, con visita alle opere robbiane. Nel pomeriggio si è svolto il tour di Civitella con visita guidata al Museo della Memoria e alla Pinacoteca in collaborazione con l’Associazione “Civitella Ricorda”. La giornata si è conclusa con la festa per i 60 anni di attività di un’azienda di Pieve al Toppo.

Il gemellaggio con Kämpfelbach nasce nel 2011 su sollecitazione dell’allora ambasciatore tedesco Steiner venuto a Civitella per la cerimonia del 65esimo anniversario dell’eccidio, dove riconoscendo pubblicamente l’atrocità della ferocia nazista auspicò la nascita di un gemellaggio con un Comune tedesco proprio in segno di riconciliazione e amicizia, per un’Europa di pace.

In questi anni è cresciuto molto, le due comunità hanno da subito risposto con grande entusiasmo a questo progetto e in questi anni sono numerosi i contatti sia personali, che culturali, sportivi, educativi e non per ultimi commerciali che si sono sviluppati e consolidati.

La visita è stata anche una occasione per confrontarsi e scambiare esperienze. Oltre all’annuale visita istituzionale, infatti, sono diverse le occasioni di scambio createsi nel tempo, tra le quali si ricorda la partecipazione degli amici di Kämpfelbach al Mercato del Cacio di Civitella nel mese di maggio, la partecipazione dei produttori del territorio al mercato di Natale di Kämpfelbach e a quello di settembre.

“Siamo felici di aver ospitato gli amici di Kämpfelbach mantenendo più che mai saldi i valori che cristallizzano il nostro gemellaggio – sottolineano il Sindaco Tavarnesi e l’Assessore Capacci – in modo da poter consolidare ulteriormente le relazioni culturali, umane, turistiche, economiche e di cooperazione tra le nostre due comunità”.