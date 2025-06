Arezzo, 5 giugno 2025 – Centri estivi a Montevarchi: offerta più ampia e costi ridotti pensando alle famiglie

Prenderà il via a breve la programmazione dei Centri estivi comunali, da giugno fino a settembre, rivolta ai bambini dai 3 agli 11 anni. L’edizione 2025 introduce alcune novità pensate per agevolare le famiglie. La principale riguarda la riduzione della retta settimanale per i turni a giornata intera che passa da 130 ai 110 euro di quest’anno, ma anche l’attivazione di un nuovo turno dal 1 al 12 settembre dedicato alla fascia di età 3 - 6 anni, rispondendo a una richiesta dei genitori. L’Amministrazione comunale ha previsto una scontistica del 10% entro la data di scadenza delle iscrizioni e di usufruire di contributi economici in base all’Isee.

L’Assessore Sandra Nocentini spiega nel dettaglio l’offerta:

“Questa proposta nasce da un percorso di co-progettazione realizzato con il terzo settore, in particolare con la Cooperativa Lego e l’Associazione Conkarma che hanno risposto positivamente all’avviso pubblico e con cui storicamente organizziamo i centri estivi. L’offerta è apprezzata dalle famiglie sia per l’implementazione del periodo di durata, avendo aggiunto anche le prime due settimane di settembre, sia per la formula organizzativa che comprende la mensa per i turni a giornata intera, il trasporto fino all’esaurimento dei posti, ma anche laboratori e uscite didattiche. La sede per quest’anno sarà il comprensivo Magiotti in base ad un principio di rotazione tra le scuole. Siamo soddisfatti del grande interesse riscontrato per il numero di iscrizioni ad oggi già attive e quindi invito gli interessati ad affrettarsi perché per il mese di luglio stiamo andando verso il completamento delle disponibilità. Con una proposta educativa ricca, attenta e potenziata, i nostri centri estivi rappresentano un'importante opportunità di crescita, socializzazione e divertimento per bambini e ragazzi, rinnovando il nostro impegno nel sostenere le famiglie”