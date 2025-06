Arezzo, 6 giugno 2025 – Comune, i divieti di sosta durante la prossima settimana

Lavori stradali in partenza la prossima settimana: da lunedì 9 a martedì 10 giugno, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Montetini con orario dalle 8:30 alle 18:30.

Durerà invece fino a venerdì 3 ottobre con orario continuato il divieto di sosta con rimozione in località Antria il Mulino in una porzione dell’area di parcheggio a fianco del civico 46.

Il divieto di sosta con rimozione sarà inoltre da martedì 10 a mercoledì 11 giugno in via Aliotti, da mercoledì 11 a venerdì 13 giugno in piaggia di Murello e da giovedì 12 a venerdì 13 giugno in via Giosuè Carducci sempre dalle 8:30 alle 18:30.