Arezzo, 6 giugno 2025 – È in distribuzione il nuovo numero di «Cortona Notizie», un’edizione che omaggia il passaggio del Giro d’Italia

Il piano quinquennale delle manutenzioni, le opere pubbliche e le attività per la promozione turistica

È uscito il nuovo numero del periodico d’informazione comunale Cortona Notizie. In questi giorni il giornale di informazione viene recapitato nelle case dei cortonesi. Dodici pagine dedicate ai lavori conclusi, ai progetti in corso e agli investimenti strategici con una dedica speciale, la grande foto di prima pagina, al passaggio del Giro d’Italia dello scorso 18 maggio.

Il sindaco Luciano Meoni nel suo editoriale affronta le principali sfide che attendono la comunità locale, in particolare sui temi della tutela ambientale e del paesaggio. In primo piano le opere pubbliche, con il piano per l’estensione del metano e dell’acquedotto alle frazioni, il programma quinquennale delle manutenzioni stradali e le infrastrutture che miglioreranno i centri abitati, da Camucia a Terontola.

Sul fronte della cultura e del turismo, spazio ai progetti per Gino Severini e per la Via Lauretana, oltre che alle iniziative di promozione intraprese attraverso Ambitour. Un altro spazio consistente è dedicato alla promozione delle attività produttive e delle specialità tipiche locali, alle novità che riguardano la gestione dei rifiuti e ai trasporti, agli interventi nell’ambito sociale e dell’istruzione.

In questo numero di Cortona Notizie non manca lo spazio dedicato al Consiglio comunale con l’intervento della presidente e dei capigruppo, in conclusione è presente anche una galleria fotografica con alcuni dei momenti e degli spettacoli più significativi della scorsa estate.

Come ogni edizione, anche questa è stata curata in economia interna, con redazione, impaginazione e grafica a cura dell’ufficio stampa. Un ringraziamento poi alla Polizia municipale, in particolare per l’impegno in occasione del passaggio del Giro d’Italia, insieme al comparto delle forze dell’ordine e di protezione civile.

Il nuovo numero di Cortona Notizie ha una tiratura di 10mila copie, 9500 delle quali in spedizione postale, il resto in distribuzione libera negli uffici comunali e agli sportelli Dec. La copia digitale si può scaricare da questo indirizzo: https://www.comune.cortona.ar.it/novita/notizie/cortona-notizie-numero-maggio-25