Arezzo, 5 giugno 2025 – Castiglion Fiorentino, in un anno, risparmiate 170mila bottiglie, pari a 4,25 tonnellate di PET.

Le casine dell’acqua hanno erogato acqua come il volume di una piscina da 25 metri piena per un terzo.

Premiati i 10 nuclei familiari che hanno più usufruito dei fontanelli nel 2024.

360 le persone che nel 2024 si sono recate periodicamente all’ufficio Ambiente del comune di Castiglion Fiorentino per la ricarica della tesserina attestando la media della ricarica pro capite annuale a 33.50 euro. Le casine dell’acqua hanno erogato acqua per un quantitativo di bottiglie in plastica pari a 170.000. In questo modo è stata attinta acqua come il volume di una piscina da 25 metri piena per un terzo.

Sono questi alcuni numeri dell’attività delle 5 Casine dell’Acqua, collocate nelle varie frazioni del territorio da Brolio a Manciano, passando per Montecchio Via Adua e per finire a Villa Lovari, illustrate stamani durante la semplice cerimonia di premiazione.

E, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente l’amministrazione comunale ha consegnato un omaggio ai maggiori fruitori dei fontanelli, una ricarica da 20 euro per la loro card e due lampade solari a testimoniare che le azioni a favore dell’ambiente possono essere molteplici e possono interessare diversi aspetti tra cui, appunto, l’utilizzo delle lampade luminose esterne ad energia solare.

“Questa mattina abbiamo voluto premiare i nuclei familiari che hanno contribuito alla riduzione del rifiuto classico. Un’ottima azione che rientra dentro ad un progetto di più ampio respiro con l’obiettivo di accrescere, attraverso strategie di comunicazione e di sensibilizzazione, nuovi stili di vita e di consumo più eco-sostenibili” afferma l’assessore all’Ambiente e alle Energie Rinnovabili, Francesca Sebastiani.

Grazie, quindi, la risparmio di 170 mila bottiglie da un litro non abbiamo emesso nell’ambiente plastica pari a 4,25 tonnellate di PET riducendo, così, l’impatto ambientale.

Basti pensare che in discarica o in natura, la plastica impiega fino a 500 anni per degradarsi. E le buone notizie arrivano anche dall’Ecompattatore “Mangiaplastica”. In un anno sono state conferire 1300 bottiglie, pari a 48 chili di plastica, con una media mensile di 108 bottiglie.

“Dal 2019, inizio dell’erogazione dei fontanelli del territorio, sono state risparmiate ben 860 mila bottiglie di plastica. Un dato importante che incentiva non solo il cittadino castiglionese ma anche l’amministrazione a strutturare progetti, azioni e servizi volti alla tutela dell’ambiente. Riempire una borraccia al fontanello è un gesto semplice ma potentissimo: riduce plastica, CO₂, rifiuti e sprechi invisibili. Ogni litro di acqua pubblica è un investimento per l’ambiente” conclude l’assessore all’Ambiente e alle Energie Rinnovabili, Francesca Sebastiani