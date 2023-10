Sciopero 20 ottobre: treni, bus, aerei, diverse cancellazioni

Firenze, 20 ottobre 2023 – E’ il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici. Un 20 ottobre con diversi disagi per treni, bus e aerei. In Toscana sono diverse le sigle che aderiscono allo sciopero. Problemi a macchia di leopardo per tutta la giornata, con alcune fasce e corse garantite, come hanno spiegato sia Autolinee Toscane che Trenitalia avvertendo gli utenti dei possibili disagi.

Treni

Sono diverse le cancellazioni in Toscana fin dalla mattina. Tanti i messaggi sui gruppi dei pendolari delle varie tratte calde: Pisa-Firenze e Viareggio-Firenze ad esempio. I disagi hanno riguardato chi era diretto verso il lavoro ma anche gli studenti. Sono diverse decine in generale in Toscana i treni cancellati.

Bus

Sia i bus urbani che extraurbani hanno subito ritardi e cancellazioni. Autolinee Toscane ricorda le fasce in cui le corse sono garantite in questo 20 ottobre: tra le 04.15 e le 08.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Sui bus il personale viaggiante fa sciopero dall'inizio servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 a termine servizio.

Aerei

Diverse le cancellazioni nei due principali aeroporti toscani, Firenze e Pisa. In mattinata a Pisa cancellati i voli per Bruxelles e Francoforte. A Firenze mattinata di disagi con la cancellazione di cinque aerei tra le 10 e le 11.

