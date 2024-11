Sciopero trasporti 8 novembre, ecco le corse garantite da Autolinee Toscane

Firenze, 5 novembre 2024 – In vista dello sciopero nazionale di 24 ore di venerdì 8 novembre, Autolinee Toscane ha pubblicato sul proprio sito l’elenco delle corse garantite per ridurre i disagi ai viaggiatori. Le informazioni sono disponibili alla pagina www.at-bus.it/sciopero, dove è possibile consultare l’elenco suddiviso per province. Lo sciopero infatti, per la prima volta dopo 19 anni, è senza fasce di garanzia. Il che significa che ci saranno solo il 30% delle corse tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29, considerate servizi essenziali. Nella sezione dedicata sono indicate anche le corse garantite nel Medio Valdarno, i servizi integrativi ferroviari e le linee regionali extraurbane. Ad esempio, per quanto riguarda i servizi integrativi ferroviari, partiranno solo le corse delle 8 dalla stazione di Borgo San Lorenzo a Pontassieve e quella delle 12.56 da Pontassieve Ss67 alla stazione di Borgo San Lorenzo.

Questo, invece, l’elenco delle corse garantite sulle linee Miv, Medio Valdarno:

Linea MIV01

Levane Coop - San Giovanni Valdarno Coop: 6:00

San Giovanni Valdarno Coop - Levane Coop: 6:30

Linea MIV02

Terranuova S.Tito - Vecchia Autostazione Montevarchi: 6.30; 7:30

Vecchia Autostazione Montevarchi - Terranuova S.Tito: 6:55; 7:55

Linea MIV03

Levane Coop - Vecchia Autostazione Montevarchi: 12:50

Terranuova S.Tito - Vecchia Autostazione Montevarchi: 13:00; 13:10; 14:00

Vecchia Autostazione Montevarchi - Terranuova S.Tito: 13:20; 13:20; 14:10

Linea MIV04

Terranuova S.Tito -Levane: 8:05

Linea MIV05

Vecchia Autostazione Montevarchi - Tribolino ritorno: 5:54

Tribolino andata - Vecchia Autostazione Montevarchi: 7:40

Neri - San Giovanni Valdarno Coop: 6:30

San Giovanni Valdarno Coop - Cavriglia Municipio: 7:12

Linea MIV06

Panificio - Vecchia Autostazione Montevarchi: 6:24

Linea MIV07

Pian di Scò Piazza Europa - Figline Valdarno FS: 6:30

Figline Valdarno FS - Pian di Scò Via Larga Casa Serena: 7:00

Figline Valdarno FS - Castelfranco di sopra: 7:00

Pian di Scò Piazza Europa - Montevarchi Liceo: 7:25

San Giovanni Valdarno Coop - Pian di Scò Piazza Europa: 7:55

Pian di Scò Piazza Europa - San Giovanni Valdarno Coop: 13:20

Pian di Scò Piazza Europa - Figline Valdarno FS: 14:00

Linea MIV08

Pian Di Scò Via Larga Casa Serena - Figline Valdarno Fs: 6:30

Pian Di Scò Via Larga Casa Serena - Vecchia Autostazione Montevarchi: 7:00

Vecchia Autostazione Montevarchi - Montevarchi Liceo: 8:00

Pian Di Scò Via Larga Casa Serena - Piazza Palermo: 12:45

Vecchia Autostazione Montevarchi - Pian Di Scò Via Larga Casa Serena: 13:11

San Giovanni Valdarno Coop - Pian Di Scò Via Larga Casa Serena: 14:15

Linea MIV09

Pian Di Scò Via Larga Casa Serena - Vecchia Autostazione Montevarchi: 7:15; 13:20

Castelfranco Di Sopra - San Giovanni Valdarno Coop: 7:27

San Giovanni Valdarno Coop - Pian Di Scò Via Larga Casa Serena: 7:40

Montevarchi Liceo - Pian Di Scò Via Larga Casa Serena: 13:15

Vecchia Autostazione Montevarchi - Pian Di Scò Via Larga Casa Serena: 14:15

​​​​​Linea MIV10

Loro Ciuffenna Via Gruissan (Poste) - S. Giovanni Valdarno Coop: 6:15

S. Giovanni Valdarno Coop - Loro Ciuffenna Via Gruissan (Poste): 6:45

Terranuova S. Tito - S. Giovanni Valdarno Coop: 7:15

Terranuova S. Tito - S. Giovanni V.no Piazza Palermo: 7:30

S. Giovanni Valdarno Coop - Terranuova S. Tito: 7:55

S. Giovanni V.no Piazza Palermo - Terranuova S. Tito: 14:20

Lo sciopero, indetto a livello nazionale dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, coinvolgerà il personale viaggiante e gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero coprirà l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus, al di fuori delle corse garantite, e la presenza di personale nelle biglietterie dipenderanno dal grado di adesione allo sciopero.