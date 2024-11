Sciopero treni, forti ritardi anche a Firenze

Firenze, 5 novembre 2024 – Treni cancellati oppure in forte ritardo anche superiore ai 120 minuti alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella per lo sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento del capotreno a Genova.

Coinvolti sia i treni regionali, quelli ordinari sia l'Alta velocità. Il tabellone con gli orari a un certo punto ha indicato un picco di ritardo di 190 minuti per un treno per Roma Termini. In generale i ritardi sono da 70 minuti in su. Verso mezzogiorno non c'era un solo convoglio in partenza in orario. Tanta gente in coda per chiedere informazioni agli sportelli della stazione, cercare di cambiare i biglietti e riprogrammare il viaggio.

Centinaia di persone si sono accalcate in coda sia alla biglietteria centrale che agli sportelli prima dell'accesso ai varchi. Sono soprattutto turisti, tuttavia lo sciopero, che ha avuto poco tempo per essere reso noto, ha colto di sorpreso i pendolari e molti viaggiatori per l'Italia.

La situazione è stata sempre calma, le persone hanno aspettato in ordine e nessuna protesta si registra nonostante i disagi. I passeggeri erano accalcati ovunque in attesa di sapere quando potranno ripartire. C'è chi ha rinunciato al viaggio e lo ha rimandato di un giorno.