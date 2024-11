Sciopero dei treni martedì 5 novembre in Toscana. Orari e fasce di garanzia

Firenze, 5 novembre 2024 – Anche la Toscana fa i conti con lo sciopero dei treni indetto per la giornata di oggi, 5 novembre, in seguito all’accoltellamento di un controllore avvenuto nella giornata di ieri a Rivarolo, nel genovese. Sono sei le sigle che aderiscono: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl, Fast e Orsa. E’ coinvolto tutto il personale mobile di Trenitalia, Italo NTV, Trenitalia-TPER, Trenord.

Lo sciopero, come si legge sul sito di Trenitalia, è in atto dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di oggi 5 novembre. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. Garantite le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nelle quali i treni seguiranno l’orario tradizionale. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

• fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

• fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Attivo call center gratuito 800 89 20 21.

L’aggressione si è verificata a bordo del treno regionale 12042 nella tratta Genova Brignole-Busanna. Secondo i sindacati si tratta “dell'ennesima di una lunga serie, un’escalation di violenza per il quale – si legge nella nota – non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell'ordine”.

L’obiettivo dello sciopero è chiedere una misura “urgente” e “risolutiva” in favore “dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività".

Tra tre giorni, venerdì 8 novembre, si replica. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal hanno infatti indetto uno sciopero nazionale di 24 ore ma attenzione, perché stavolta non ci saranno fasce di garanzia.

Per Tiemme sarà garantito il 30 per cento delle corse giornaliere limitatamente alle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.

Per Autolinee Toscane in accordo coi sindacati tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29 sarà garantito solo il 30% delle corse, definite come servizi indispensabili.

Per la tramvia di Firenze Gest e sindacati hanno concordato una serie di corse garantite durante le fasce 6,30-9,30 e 17-20.