Sciopero trasporti 8 novembre, non ci saranno fasce di garanzia

Firenze, 31 ottobre 2024 – Una data da segnare sul calendario, soprattutto per i pendolari: venerdì 8 novembre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore ma attenzione, perché stavolta non ci saranno fasce di garanzia.

L'assenza di fasce di garanzia, hanno sottolineato, è "nelle regole" e prevista "dalla legge" una volta per ogni vertenza (l'ultima in cui si è applicata risale al 2005), quanto alle motivazioni dello sciopero - accompagnato da una manifestazione nazionale davanti al Mit -, non c'è solo l'adeguamento economico delle retribuzioni per i 100 mila addetti interessati, ma anche maggiore "sicurezza, sostenibilità e risorse" per il settore.

Dovrebbe essere comunque garantito il 30 per cento delle corse giornaliere limitatamente alle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30.