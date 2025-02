Firenze, 7 febbraio 2025 – Con l’arrivo di San Valentino, il regalo perfetto potrebbe essere proprio un libro capace di raccontare l’amore in tutte le sue sfumature. Abbiamo chiesto a Elena Molini, titolare e ideatrice della Piccola Farmacia Letteraria, di suggerirci cinque titoli per celebrare l’amore in modi diversi, tra nostalgia, poesia, passione e introspezione.