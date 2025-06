Arezzo, 25 giugno 2025 – Il festival dell’estate è Smart, ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro

Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, animerà la città di Arezzo con due sezioni complementari: la musica dal vivo presso l’Arena Eden e il teatro per bambini al Parco Pertini. Un festival che ha nelle storie il proprio filo narrativo con un’unica visione: creare occasioni di incontro e cultura per tutte le età, in un intreccio di suoni e racconti pensato per famiglie, giovani, bambini e amici, in un’estate da vivere sotto le stelle, insieme.

«Arezzo Smart Festival nasce con l’idea di valorizzare il tempo dell’estate come tempo condiviso, dove arte e cultura diventano occasioni per ritrovarsi. Abbiamo voluto un programma che parli a pubblici diversi, tenendo insieme il concerto e la fiaba, la suggestione musicale e il divertimento teatrale, per riconnettere le persone ai luoghi, al territorio e tra loro» ha dichiarato Luca Roccia Baldini, direttore artistico del festival.

Il palcoscenico dell’Arena Eden accoglierà progetti d’autore, contaminazioni e tributi con alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21:15.

Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons) apriranno il festival mercoledì 23 luglio con “LATO B”, un omaggio raffinato e personale a Lucio Battisti, rileggendone i brani con sensibilità contemporanea e cantautorato, trasformando il concerto in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

A seguire, sabato 26 luglio, il carisma visionario di Lorenzo Kruger, una delle voci più originali della nuova canzone d’autore italiana, già leader dei Nobraino, salirà sul palco dell’Arena con il suo “Concerto in piano solo”. L’evento è parte della rassegna “Z Generation Summer” realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Il racconto dei “Sud del Mondo”, ed in particolare della tradizione del Tango del Sud America, risuonerà lunedì 4 agosto con “A Flor de piel” grazie alla voce intensa dell’italo-argentina Sarita Schena, accompagnata da Giuseppe De Trizio alla chitarra classica e Claudio Carboni al sax. Un concerto che si presenta come un omaggio, nel linguaggio della musica, della nostalgia e della memoria storica, a quella comunità che oggi deve condividere le medesime difficoltà culturali, legate a un passato fatto di contaminazioni, di influenze migratorie e di crescita sociale, nonché un futuro che deve basarsi sulla forza e sulla costante ricerca di affettuoso contatto col passato.

Il gran finale è previsto per giovedì 14 agosto con il travolgente Alexian Group, guidato dal carisma e dall’impegno culturale di Alexian Santino Spinelli, ambasciatore della cultura rom e musicista di fama internazionale, in “Canti, musiche e danze. Concerto di musica rom”. Un concerto tra virtuosismo, tradizione e dialogo interculturale che vedrà sul palco, insieme ad Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), Maria Chiara Papale (voce), Davide Chiarelli (percussioni), Luciano Pannese (contrabbasso), Gualtiero Lamagna (chitarra e bouzouki).

La VI edizione di SMART riporterà al Parco Pertini di Arezzo il teatro per i più piccoli e le loro famiglie grazie alla rinnovata collaborazione con la Cooperativa Koinè e al contributo di Fondazione CR Firenze, Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo nell’ambito della rassegna “Z Generation Summer”, trasformando il polmone verde di Arezzo per quattro martedì in un mondo incantato dove vivere fiabe, giochi e sogni a occhi aperti. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 17:30 con ingresso gratuito.

Ad aprire il sipario virtuale, martedì 15 luglio, saranno “I Dinosauri” della compagnia NATA Teatro animati da Livio Valenti, Mirco Sassoli e Laura Gorini, con i pupazzi di Roberta Socci. Un’avventura tra pupazzi, comicità e meraviglia scientifica per tutta la famiglia nata in collaborazione con il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena.

“Felici per sempre”, lo spettacolo firmato da Flavio Marco e André Casaca, due maestri del teatro fisico e clownesco, porteranno sul palco martedì 22 luglio un inno alla felicità capace di divertire e commuovere in una co-produzione Teatro C’art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile).

Martedì 29 luglio sarà “Hop Hop” di e con Simone Romanò, con i costumi di Giovanna Dardano, a portare in scena un racconto gestuale e comico per incantare anche i più piccoli senza bisogno di parole.

Il finale del racconto è previsto per martedì 5 agosto con il travolgente “Barba Fantasy Show” di Edoardo Nardin, un mix irresistibile di magia e giocoleria per trasformare il Parco Pertini in un piccolo luna park teatrale a portata di famiglia.

Biglietti per gli eventi presso l’Arena Eden di Arezzo € 10 – ridotto soci Unicoop Firenze € 8,00. Gli eventi per i bambini e le famiglie presso il Parco Pertini sono ad ingresso gratuito.