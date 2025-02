6 febbraio, si avvicina San Valentino: i cibi che accendono (e spengono) la passione

Firenze, 6 febbraio 2025 – Per chi si appresta a trascorrere San Valentino in Toscana, sono tanti i luoghi in cui fare tappa, da Firenze coi suoi scorci romantici ai piccoli borghi. Ma dopo passeggiate romantiche e visite ai musei, quando arriva l’ora di mettersi a tavola, è bene fare attenzione a cosa mangiare. Già perché ci sono cibi che accendono e altri che spengono la passione. Li ha individuati in occasione di San Valentino, HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, che ha collaborato con la psicoterapeuta Silvia Belcaro, formata in Sessuologia Alimentare. Ecco dunque gli ingredienti capaci di stimolare l’immaginario erotico, e quelli che, specialmente se consumati in grandi quantità, sarebbe meglio evitare perché potrebbero avere un impatto negativo sulla libido.

Gli alimenti ‘nemici’ la passione

I popcorn confezionati, pur essendo l'accompagnamento ideale per un appuntamento romantico davanti a un film, possono avere effetti sul desiderio sessuale. I popcorn confezionati o anche quelli venduti al cinema spesso contengono infatti elevate quantità di sale. Un eccesso di sodio può provocare ritenzione idrica, un aumento della pressione arteriosa ed una riduzione della circolazione sanguigna, tutti fattori che possono influire negativamente sulla sfera sessuale.

Le patatine fritte. Ricche di grassi saturi, possono causare un rapido aumento della glicemia seguito da un calo energetico, portando a sensazioni di stanchezza e di sonnolenza. Sebbene offrano una gratificazione immediata al cervello, questi grassi contribuiscono al restringimento dei vasi sanguigni, ostacolando una corretta circolazione del sangue. Questo effetto può ridurre le performance fisiche e, in particolare negli uomini, aumentare il rischio di problematiche legate alla funzione sessuale.

Le crucifere. Sono ricche di benefici per la salute, ma è meglio evitarle durante una serata romantica. Questi ortaggi contengono uno zucchero chiamato raffinosio che, se consumato in grandi quantità, può causare gonfiore addominale. Inoltre, cavolfiori, broccoli e altre verdure di questa famiglia sono anche ricchi di fibre, che possono generare gas intestinali, riducendo il comfort e influenzando negativamente l’intimità.

I cibi che accendono la passione

Lo zafferano, il passionale “oro rosso” del mito greco: è rinomato per le sue proprietà. Alcuni studi suggeriscono che questa preziosa spezia stimoli le ghiandole surrenali, favorendo la produzione di adrenalina, con effetti rivitalizzanti sul corpo e sull’energia fisica. Inoltre, la medicina ayurvedica lo considera un potente calmante e antidepressivo grazie ai suoi principi attivi, tra cui il safranale e la crocina, che migliorano l’umore e riducono lo stress - due elementi fondamentali per accrescere il desiderio. Anche gli antichi greci ne celebravano le virtù stimolanti, come narrano numerose leggende mitologiche, in cui lo zafferano funge da giaciglio per il dio Zeus.

L’avocado, dalla parola azteca “ahuacatl” (che significa “testicolo”): anche i suoi benefici sulla salute ormonale e riproduttiva sono sostenuti dalla scienza. Ricco di grassi sani, vitamina E e antiossidanti, è noto per i suoi effetti positivi sulla sfera sessuale: negli uomini, i grassi monoinsaturi possono favorire un aumento della produzione di testosterone, contribuendo a sostenere la libido; nelle donne, invece, la vitamina E, nota anche come “la vitamina della fertilità”, protegge le cellule dai danni ossidativi e supporta il benessere riproduttivo, rendendo l’avocado un alleato prezioso per la salute ovarica.

Il melograno, per un corpo più rilassato: ricco di fitoestrogeni, supporta la salute ormonale femminile e può alleviare alcuni sintomi legati al ciclo mestruale e alla menopausa. Inoltre, grazie ai suoi polifenoli antiossidanti, aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, favorendo uno stato di rilassamento e migliorando l'equilibrio psicofisico, essenziale per la salute sessuale.

La cipolla, elisir di virilità: nonostante il suo odore intenso, offre molteplici proprietà benefiche a livello fisico. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, favorisce una circolazione sanguigna ottimale, essenziale per il benessere generale e la funzione sessuale. Una circolazione ottimale contribuisce infatti a migliorare l'afflusso di sangue agli organi sessuali, potenziando così il desiderio. Inoltre, la cipolla contiene composti solforati, noti per il loro effetto stimolante sul sistema ormonale. Non sorprende quindi che nei testi antichi di diverse culture, questo ingrediente venisse considerato un “elisir di virilità”. Per quanto riguarda le cosiddette “sostanze afrodisiache” non ci sono, ad oggi, prove scientifiche che le identificano come effettivo supporto nel miglioramento nell’intesa con il/la proprio/a partner. È vero però, che l’alimentazione può influire sulla salute dell'organismo: “Molti alimenti come i cibi dall’aroma intenso e dal sapore deciso, possono incidere positivamente sul nostro benessere sessuale. La regola di base è e resta sempre: non esagerare! Inoltre, durante i primi appuntamenti meglio evitare cibi che possono imbarazzarci come l’uso eccessivo di aglio oppure piatti il cui principale ingrediente è il nero di seppia” consiglia la Psicoterapeuta Belcaro.

San Valentino nel cuore di Firenze

Per chi è alla ricerca di un’esperienza culinaria d’eccezione nel cuore di Firenze, l’Hotel Brunelleschi, parte di Collezione EM, la prestigiosa collezione di hotel esclusivi della famiglia Maestrelli, ha deciso di celebrare San Valentino con un’esperienza enogastronomica senza pari. L’Osteria Pagliazza, situata nella suggestiva torre bizantina della Pagliazza, tra gli edifici più antichi della città, offre un’atmosfera intima ed elegante, perfetta per una cena romantica. Per l’occasione, lo chef Rocco De Santis, anche alla guida del ristorante stellato Santa Elisabetta, ha ideato un menù esclusivo, unendo ingredienti di altissima qualità, tradizione e innovazione, per regalare un viaggio sensoriale indimenticabile.

Maurizio Costanzo