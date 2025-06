Arezzo, 25 giugno 2025 – Cortona: al via il Comitato promotore del progetto Arbovirosi

Un intervento innovativo per prevenire la proliferazione della zanzara tigre e la protezione della popolazione, a partire dai più fragili.

La creazione di un'alleanza tra ASL Toscana Sud Est, Comune di Cortona, associazioni, scuole e cittadini dà il via ad un progetto di informazione e azione per la prevenzione e il controllo di alcune arbovirosi, malattie virali trasmesse dalla zanzara Aedes Albopictus, meglio conosciuta come Zanzara Tigre.

Le attività, che hanno come riferimento il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 e la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.582 del 23/05/2022, sono finalizzate alla sperimentazione di un intervento comunitario di applicazione intensiva delle buone pratiche di lotta alla proliferazione della Zanzara Tigre, in un'area circoscritta del territorio comunale di Cortona, al fine di creare una zona libera dalle zanzare. L'area prescelta è una sorta di quadrilatero, delimitato da Via di Murata, Via dei Mori e Via Gramsci, e disegnato intorno al Centro diurno e residenziale Sernini e alla RSA La Primula, che ospitano soggetti fragili e bisognosi di tutela dalle zanzare in via prioritaria.

"L'originalità dell'intervento - commenta il Dott. Salvatore Galoforo, responsabile UF Igiene Pubblica e Nutrizione della Zona Distretto Valdichiana Aretina e ideatore dell'iniziativa - consiste nella integrazione tra la prevenzione e la sorveglianza entomologica della presenza della zanzara tigre, assicurata dalla collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, che creerà in zona una stazione di monitoraggio, con la conta quindicinale delle zanzare presenti in loco. Ciò consentirà di avere un riscontro immediato tra azioni preventive attuate e calo della presenza della Zanzara Tigre. Perché quello che andremo a realizzare - aggiunge il Dott. Galoforo - è di fatto un vero e proprio test sulla possibilità di creare zone libere dalla presenza di zanzare, in modo da creare un modello preventivo da estendere successivamente a tutto il territorio dei Comune di Cortona, ma anche di altre Municipalità che intendono attivarsi nella prevenzione delle arbovirosi. Ma nessun intervento potrà essere completo senza il coinvolgimento pieno e consapevole di tutti i cittadini del territorio, che saranno chiamati ad adottare comportamenti virtuosi ed efficaci nel contrasto alla proliferazione delle zanzare, con le quali ci siamo abituati a convivere, ma che rappresentano un rischio di malattie gravi, ma evitabili grazie a comportamenti corretti".

Il Dottor Renzo Paradisi, Responsabile della UOS Educazione alla Salute Area Aretina, della ASL Toscana sud est, aggiunge: "Per favorire un coinvolgimento consapevole nelle azioni del progetto, la struttura di Educazione alla Salute si propone di organizzare, per la cittadinanza, incontri finalizzati sia ad aumentare le conoscenze relative al problema zanzare sia a sviluppare quelle competenze (life skills) che contribuiscono a migliorare motivazioni, abilità e fiducia necessarie per intraprendere le azioni del progetto. In questo modo l'intervento, oltre che rappresentare un'importante azione di sorveglianza e di prevenzione, potrà costituire anche un processo capace di consentire alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla, come attiene ad interventi di Promozione della Salute che per essere efficaci necessitano della massima partecipazione."

"Il Comune di Cortona non abbassa la guardia nei confronti malattie virali che possono essere potenzialmente gravi. - dichiara il vice sindaco e assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - Il progetto della Asl viene sposato dall'Amministrazione Comunale e conferma e rafforza il nostro impegno, che non è mai isolato ma sinergico perché per prevenire e contrastare la diffusione delle zanzare e dei virus è indispensabile un’azione combinata. All'amministrazione spettano gli interventi di disinfestazione, ai cittadini spetta l’adozione di pochi ma utili accorgimenti che possono fare la differenza. Spero che questo progetto possa dare buoni frutti in un prossimo futuro”.

Il progetto prevede la partecipazione attiva di tutti gli attori presenti nella comunità: il Comune di Cortona, la ASL (Dipartimento di Prevenzione e UOS Educazione alla Salute), la scuola (Istituto Comprensivo di Cortona I), le associazioni (Misericordia Camucia, Confagricoltura Camucia, CIA Camucia, Coldiretti Cortona, Pro Loco Camucia, le associazioni AVIS Cortona, Associazione Nazionale Carabinieri, AVO, VALE, Amici di Vada, AIMA) e gli amministratori dei condomini dell'area prescelta e, ovviamente, la cittadinanza.

Il primo incontro si è svolto lo scorso 18 giugno, con la partecipazione di gran parte dei soggetti sopra elencati, per la costituzione del Comitato Promotore del Progetto Arbovirosi, che dovrà confezionare la stesura definitiva del progetto, pianificarne l'attuazione e valutarne il processo e gli esiti. I partecipanti hanno mostrato vivo interesse per un'iniziativa che, oltre ad avere obiettivi di prevenzione di eventi patologici pericolosi per la salute della popolazione, si propone anche di promuovere la salute e il benessere della comunità, favorendo l'integrazione sociale e la corretta manutenzione delle aree pubbliche e private, col taglio dell'erba e la costante rimozione dei rifiuti. Non solo libertà dalle zanzare, quindi, ma anche libertà dalla mancata inclusione sociale e dalla incuria/sporcizia degli spazi pubblici e privati.