Referendum, le ultime iniziative in Toscana. Rossi: “Non si vota per o contro la Cgil, ma per allargare i diritti”

Firenze, 5 giugno 2025 – Si conclude fra oggi e domani (venerdì 6 giugno), con iniziative in tutte le province, la campagna referendaria della Cgil in Toscana, che ha visto 4mila assemblee nei luoghi di lavoro con 100mila lavoratori coinvolti, un migliaio di iniziative pubbliche nell'ultimo mese e mezzo, cassettaggi, volantinaggi, pubblicità, concerti, flash mob, presìdi, manifestazioni, auto itinerante con altoparlante. «Non si va a votare per la Cgil o contro la Cgil», sostiene il segretario generale regionale Rossano Rossi, bensì «per qualcosa» che «dal giorno dopo allarga i diritti su lavoro e cittadinanza». A Firenze l'iniziativa conclusiva consisterà in una biciclettata da piazza D'Azeglio domani alle 16,30, con tappe ai Giardini di Campo di Marte e Piazza delle Cure, e conclusione alle 19 ai giardini dell'Area Pettini con interventi di esponenti dei comitati lavoro e cittadinanza. Biciclettata anche a Lucca, sulle antiche mura della città, mentre a Livorno è previsto un incontro-dibattito in piazza Cappelletti con esponenti delle segreterie nazionali di Sinistra Italiana e Pd.