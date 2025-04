Il meteo di Pasqua e Pasquetta: ecco dove pioverà secondo il Lamma

Firenze, 18 aprile 2025 – Una situazione meteo di grande incertezza per i giorni di Pasqua e Pasquetta in Toscana. La regione infatti si trova a metà strada fra i vortici atlantici di bassa pressione e l’anticiclone, quindi tra il tempo bello e quello perturbato. Una situazione che quindi lascia spiragli di ottimismo, che ci vogliono soprattutto dopo gli ultimi giorni di maltempo e di abbondanti precipitazioni che si sono abbattute soprattutto sull’Alta Toscana. Ecco le previsioni del Lamma per i prossimi giorni e in particolare per quelli di festa.

Le temperature comunque saranno miti in ogni caso, intorno ai 20-21 gradi in Toscana.

Le previsioni del tempo per Pasqua e Pasquetta del Lamma

Sabato 19 giornata interlocutoria con cielo parzialmente nuvoloso ma senza precipitazioni, venti di scirocco e 20-21 gradi in pianura. A Pasqua ci si aspetta qualche pioggia (ma forse solo la sera) sulle zone occidentali, nuvoloso all’interno, venti di scirocco.

Nel giorno di Pasquetta la variabilità si dovrebbe concentrare soprattutto nel pomeriggio con possibilità di rovesci in particolare nelle zone interne.

L’evoluzione del tempo per martedì indica il cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti nel pomeriggio sulle zone interne e soprattutto sui rilievi, dove saranno possibili rovesci e temporali, in particolare sull'Appennino.

Insomma, determinante sarà il posizionamento dell’anticiclone e la Toscana si trova proprio a cavallo dell’incontro fra l'area perturbata e quella di bel tempo. Quindi non tutto è perduto, anzi. Forse non sarà un fine settimana da anticipo d’estate ma la scampagnata o l’intero weekend fuori porta potrebbero essere salvi e di sicuro non farà freddo.