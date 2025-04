Frana minaccia Vaglia, evacuate 7 abitazioni

Vaglia (Firenze), 18 aprile 2025 – Evacuate 7 abitazioni a Vaglia minacciate da una frana sul versante del Monte Razzo. La sindaca Silvia Catani: “Ieri (giovedì 17 Aprile ndr) abbiamo evacuato 7 abitazioni, in quanto la Regione Toscana ha prorogato l’allerta gialla per il reticolo idrogeologico minore. Al momento non è prevista invece l’evacuazione della caserma dei carabinieri in quanto si tratta di due zone di rischio diverse, individuate dalla relazione dell’autorità di bacino e poi validata dal nostro geologo. Ricordo – aggiunge – che con l’allerta gialla l’evacuazione non è automatica, in questo caso riguarda solo i civici che si trovano proprio sul fronte di frana in via Bolognese all’ingresso di Vaglia”.