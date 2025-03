A Firenze la pasticceria Nencioni festeggia 75 anni nel segno della dolcezza

Firenze, 28 marzo 2025 - Tre quarti di secolo nel segno della dolcezza e del gusto. Li ha festeggiati in questi giorni la pasticceria Nencioni di via Pietrapiana, a Firenze. Un’attività che ha visto in questi 75 anni, alla propria guida, tre diverse generazioni, impegnate nella produzione delle tantissime creazioni artigianali che hanno deliziato fiorentini e non solo. Fra le più apprezzate, la meringa e lo zuccotto, vere e proprie celebrità cittadine.

Presente nell’occasione dell’anniversario Maria Luisa Falai Nencioni, che aveva aperto la pasticceria 75 anni fa. Con lei a ricordare il valore dell’attività svolta, figlie, nipoti, bisnipoti, tanti cittadini e la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha voluto congratularsi per il traguardo raggiunto.

«In questi anni – hanno raccontato i titolari della pasticceria – abbiamo vissuto tanti eventi e cambiamenti che hanno riguardato il centro storico fiorentino, a partire dall’alluvione del 1966 che distrusse completamente il negozio, allagando anche il piano superiore. Riaprimmo quasi subito, attrezzandoci con un fornellino da campeggio per dare latte, cioccolata e caffè caldi ai fiorentini colpiti dalla tragedia. Quello che non è cambiato in tutti questi anni – proseguono - è la cura che mettiamo nel nostro lavoro e nei rapporti umani con la clientela. Abbiamo clienti che hanno cominciato a venire da noi già dall’apertura, nel 1950, e che ancora oggi ci scelgono ogni giorno».

Lisa Ciardi