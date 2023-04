Pasqua in Toscana, ecco i supermercati aperti

Firenze, 4 aprile 2023 – Diversamente da centri commerciali e outlet, che sono quasi ovunque chiusi il giorno di Pasqua, alcune catene di supermercati sono aperte anche domenica 9 aprile. Accade soprattutto nelle zone più centrali delle città d'arte, ma anche sulla costa, dove nel lungo weekend di Pasqua sono attesi turisti, soprattutto italiani. Unica catena della gdo che terrà chiusi “per scelta” tutti i supermercati, sia il giorno di Pasqua che per il lunedì dell'Angelo, è Unicoop Firenze. Ecco dove, in Toscana, si può fare la spesa domenica 9 e lunedì 10 aprile.

I supermercati di Unicoop Tirreno sono tutti chiusi a Pasqua, mentre per Pasquetta sono aperti l'Ipercoop di Grosseto Maremà, con orario continuato, e i due negozi stagionali nei villaggi turistici, Golfo del Sole a Follonica e Donoratico Continental, con orario spezzato.

I supermercati Esselunga in Toscana saranno aperti un po' ovunque solo per Pasquetta, con orario 8-20. Per i dettagli sul singolo punto vendita è consigliabile consultare il sito internet www.esselunga.it.

Alcuni punti vendita Conad saranno aperti per Pasquetta, ma è consigliabile contattare direttamente il negozio o consultare il sito www.conad.it/ricerca-negozi.

Aperto per Pasqua il supermercato iper Carrefour di via di Prato 90 a Calenzano (orario continuato, 7.30-22), mentre Iper Lucca e quello di San Giuliano Terme saranno chiusi la domenica e aperti per Pasquetta, il primo con orario 8.30-21, il secondo dalle 7.30 alle 21.

Molti i punti vendita Carrefour Express dove si potrà fare la spesa sia domenica 9 che lunedì 10 aprile, con orario continuato, come per esempio a Firenze quelli di via Capo di Mondo 50 C e di via Maragliano, con orario 8-21.

Chiusi per Pasqua, ma aperti per Pasquetta gran parte dei supermercati Pam in Toscana. Qualche esempio? E' possibile fare la spesa lunedì 10 aprile in piazza Ottaviani e in via Cavour a Firenze, ma anche al Borgo Stretto di Pisa, tutti con orario 9-22. A Cascina il supermercato Pam è aperto per Pasquetta dalle 8 alle 20 e anche quello di Siena Camollia, con orario 9-22.

Chiusi a Pasqua, aperti il lunedì dell'Angelo molti punti vendita Lidl, con orario continuato oppure solo la mattina. Ad esempio a Firenze sono aperti dalle 8.30 alle 20 i supermercati di viale D'Annunzio e via Baracca, mentre chiude alle 13 la Lidl di via Reginaldo Giuliani. A Lucca il punto vendita di via Puccini è aperto il 10 aprile dalle 8.30 alle 13, a Pistoia il negozio di via Adua osserva l'orario 8.30-20, quello di piazza Marconi a Grosseto sarà aperto, sempre per Pasquetta, dalle 8.30 alle 13.

I negozi Penny Market saranno tutti chiusi a Pasqua. Per quanto riguarda le aperture di Pasquetta, l'elenco completo dei supermercati, con i relativi orari, è consultabile sul sito www.penny.it. Ad Arezzo si potrà fare la spesa dalle 9 alle 13 al Penny di via Guelfa. A Livorno sono sei i negozi della catena aperti per il lunedì dell'Angelo: viale Petrarca, via Cimarosa, via Montefiore, via Mastacchi, via Provinciale Pisana e via Petrarca. A Prato osserverà l'orario 8-13 il supermercato Penny di via Mino da Fiesole, mentre, sempre a Prato, i supermercati di via Erbosa, via Galileo Ferraris, via Pistoiese, via Marengo saranno aperti dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.