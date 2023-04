Pasqua e ponti: l’Umbria è ok. "Turismo, partenza alla grande e agli stranieri piace il green"

Perugia, 3 aprile 2023 – Il Perugino, il Festival del Giornalismo, il cinquantesimo di Umbria Jazz, ma anche la tappa del Giro d’Italia e le tantissime attrattive storico-artistico-culturali che è possibile cogliere girovagando per il cuore verde. I turisti italiani e stranieri tornano a viaggiare in Italia: l’Umbria è sul podio per grado di preferenze rispetto alle altre regioni del Belpaese (+ 14% rispetto al 2022, dati dell’Osservatorio Emma Villas). Intanto si registra già un trend del +11% di soggiorni prenotati per il weekend di Pasqua e per i ponti, ma per tirare le somme è ancora presto, perché manca all’appello tutto il last minute.

«La ripartenza della stagione è positiva - conferma Simone Fittuccia presidente di Federalberghi Umbria -. Abbiamo anche un’ottima Pasqua, se paragonata al 2019, con prenotazioni soprattutto di italiani. Per i ponti successivi la percentuale del mercato straniero si allarga al 50% con i Nord americani, gli inglesi, i francesi, i tedeschi e i Nord Europei che si avvicinano alla nostra regione grazie ad una comunicazione green ed ecosostenibile, caratteristiche molto richieste da quest’ultima fascia di provenienza". E sorride anche il Lago. "Il comprensorio - spiega Michele Benemio, presidente Urat, il Consorzio che raggruppa i ristoratori e gli albergatori del Trasimeno - ha registrato sulla stagione un 30% in più rispetto al pre covid. Buone proiezioni anche per i ponti di primavera, con Pasqua in testa, ma come sempre sarà il last minute a confermare l’andamento generale. Le premesse per fare buone performance ci sono tutte: questo grazie alle tante manifestazioni che si stanno programmando nel territorio tra gare di triathlon, ciclismo, eventi come La Festa del Tulipano a Castiglione".

