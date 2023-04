Negozi aperti per Pasquetta. Ecco dove fare shopping

Firenze, 3 aprile 2023 – . Ecco orari e aperture dei principali centri commerciali della regione.

I punti vendita di Ikea, sia a Pisa che a Firenze, saranno chiusi il giorno di Pasqua e aperti per Pasquetta. Lunedì 10 aprile il negozio di Pisa sarà aperto dalle 11 alle 19, quello di Firenze aprirà un'ora prima, quindi osserverà l’orario 10-19.

Entrambi gli outlet, il primo in provincia di Firenze, a Barberino di Mugello, il secondo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo rimarranno chiusi per Pasqua e saranno invece aperti per Pasquetta, entrambi con orario 10-20.

Chiuso per Pasqua anche l'outlet di lusso situato a Leccio, Reggello. Aperto lunedì 10 aprile dalle 10 alle 19.

Come si legge sul sito internet, il centro commerciale “I Gigli” a Campi Bisenzio rimarrà chiuso sia a Pasqua che a Pasquetta.

Chiuso entrambi i giorni (domenica e lunedì) anche il parco Levante a Livorno.

La Galleria commerciale Porta Siena a Siena, dove si trovano negozi, ristoranti e un supermercato, sarà aperta solo a Pasquetta, dalle 10 alle 20.