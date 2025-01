I “due amici storici” da convincere, quel sorriso di Carlo. Panariello e Pieraccioni co-conduttori a Sanremo 2025?

Firenze, 16 gennaio 2025 – Tutti ci hanno pensato. Chi potranno mai essere quei “due amici storici” di Carlo Conti, che nella edizione serale del Tg1 di mercoledì 15 gennaio, ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025? Inevitabile, il primo pensiero va a loro. I due amici storici, di sempre: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Panariello, Conti e Pieraccioni insieme al Festival di Sanremo 2016

Ma facciamo un passo indietro. Su Rai1 va in onda il Tg1. In collegamento c’è il conduttore del Festival Carlo Conti che svela in diretta chi saranno i co-conduttori delle serate del Festival, che – ricordiamo le date – inizia martedì 11 febbraio e finisce sabato 15 febbraio.

"La prima sera ci saranno 30 cantanti in gara – fa sapere Conti – quindi sarà una serata, quella di martedì 11 molto istituzionale. Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici… – Carlo ride, ndr –. Non posso dire ancora chi sono, sto cercando di convincerli...”.

Nessuna conferma, dunque, su chi siano questi due misteriosi amici storici. Ma i sospetti che Panariello e Pieraccioni possano tornare sul palco dell’Ariston – come già successo nella edizione del 2016 – ci sono. Da capire anche il motivo per cui i “due storici amici" debbano essere “convinti” da Conti. A detta dello stesso conduttore, sembra proprio che lui li voglia sul palco. Ma evidentemente i due sono in qualche modo avversi. Come mai?

Se dovessero essere proprio Panariello e Pieraccioni i due “amici” per il trio toscano si tratterebbe di un’altra reunion storica. Una carriera costruita insieme, passo dopo passo, parallelamente. Dalle prime esperienze in radio negli anni ‘80, in cui i tre si conoscono, poi i vari spettacoli in giro per l’Italia che hanno reso ancor più salda quell’amicizia.

Fernando Capecchi circondato da alcuni dei talenti che ha lanciato

Sarebbe anche una bella occasione per ricordare Fernando Capecchi, deceduto alla fine dello scorso novembre. Quel grande agente di spettacolo nonché eccellente talent scout che lanciò, tra gli altri, proprio loro tre, Conti, Panariello e Pieraccioni. È stato grazie a Fernando e alla sua agenzia Vegastar che quei ragazzi toscani che si esibivano nei locali e nelle feste di piazza sono arrivati alla Tv che conta e al grande cinema.

Non resta dunque che aspettare per sapere se ci sarà o meno questa reunion, di tre grandi amici, di tre storici amici.