Da Irama a Gabbani, le canzoni degli artisti toscani a Sanremo 2025

Firenze, 18 dicembre 2024 – È già Sanremo 2025. E gli artisti toscani in gara si preparano alla nuova grande edizione del festival. Durante ‘Sarà Sanremo’, ovvero la finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai1 con Carlo Conti conduttore, i cantanti hanno svelato i titoli dei loro brani, anticipando i significati dei testi.

Francesco Gabbani ha presentato la sua “Viva la Vita”, spiegando al microfono: “Il titolo la dice già lunga. ‘Viva la vita’ è una celebrazione totale sul senso della vita.

Poi è toccato a Irama in gara con “Lentamente”. "È un pezzo diverso per me – ha sottolineato l’artista carrarino –, lo definirei trasparente, perché mi mette a nudo e racconta una verità. Spero che le persone possano indossarla”.

Infine il maremmano Lucio Corsi ha presentato la sua “Volevo essere un duro”.